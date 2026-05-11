Dua Lipa demandó a reconocida marca de televisores por presuntamente usar su imagen sin autorización

La cantautora inglesa Dua Lipa presentó una demanda por 15 millones de dólares contra Samsung, alegando que el fabricante de electrónica utilizó su imagen para vender televisores sin pagarle ni pedirle permiso.

¿Qué dice la demanda?

Según la demanda, presentada el viernes, la marca utilizó la imagen de Lipa en el embalaje de cartón de sus televisores desde el año pasado.

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Cuando Lipa se enteró, exigió a la empresa que dejara de usar su imagen.

La demanda alega que la marca actuó con indiferencia y desprecio y se negó a atender la solicitud.

“El rostro de la Sra. Lipa fue utilizado de forma destacada en una campaña de marketing masivo para un producto de consumo sin su conocimiento, sin consideración alguna y sin que ella tuviera voz, voto, control ni influencia alguna. La Sra. Lipa no autorizó ni habría autorizado este uso”, afirma la demanda.

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Además, alega que la empresa se ha beneficiado de la apariencia de que Lipa ha respaldado el producto, lo cual no es cierto.

Según la denuncia, Lipa posee los derechos de autor de la fotografía, que fue tomada entre bastidores en el festival Austin City Limits en 2024.