Tunja vivió un Día de la Madre tranquilo y con menos riñas

Los operativos de registro y control por parte de la Policía Metropolitana de Tunja, se adelantaron en toda la ciudad / Foto: Policía Metropolitana de Tunja.

Tunja

El buen comportamiento de los tunjanos se reflejó durante la celebración del Día de la Madre este fin de semana, con una notable disminución de riñas y hechos de violencia en la capital boyacense.

El teniente coronel Milton Salinas, subcomandante de la Policía Metropolitana de Tunja, destacó que la comunidad celebró esta fecha especial “de la mejor manera”, resaltando el trabajo conjunto entre ciudadanía y autoridades para garantizar la convivencia.

“Destacamos el excelente comportamiento de la comunidad durante la celebración del Día de la Madre, así como el trabajo articulado con la ciudadanía en favor de la convivencia y la recuperación de espacios destinados al disfrute de las familias”, dijo Salinas.

Balance de seguridad

Entre el 4 y el 10 de mayo, la Policía Metropolitana reportó:

26 capturas , entre ellas 6 por lesiones personales, 5 por orden judicial por hurto y 2 por violencia intrafamiliar.

, entre ellas 6 por lesiones personales, 5 por orden judicial por hurto y 2 por violencia intrafamiliar. 43 armas cortopunzantes incautadas , evitando posibles agresiones.

, evitando posibles agresiones. 1.136 llamadas atendidas de la ciudadanía.

de la ciudadanía. 221 comparendos impuestos por comportamientos contrarios a la convivencia.

Salinas subrayó que, gracias al despliegue de la estrategia preventiva y operativa focalizada, junto con el trabajo de patrullas de vigilancia y especialidades, se logró contener y controlar situaciones que afectaban la seguridad.

“En materia de convivencia y seguridad ciudadana atendimos 1.136 llamadas efectivas de policía donde fueron impuestos 221 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia”, agregó.

La Policía Metropolitana reafirmó su compromiso de seguir trabajando con un servicio preventivo y comunitario para consolidar la tranquilidad en la ciudad y recuperar espacios destinados al disfrute de las familias.