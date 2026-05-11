¿Subió o bajó? Así abre el precio del café en Colombia HOY 11 de mayo de 2026 en inicio de semana

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de referencia con el que se comercializa el café en Colombia este lunes 11 de mayo del 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Más allá del valor diario que registra el mercado, detrás del comportamiento del grano hay factores económicos y productivos que explican sus variaciones recientes.

El café es uno de los productos más representativos del país y su precio está atado a dinámicas internacionales. La cotización en la Bolsa de NYC y la tasa de cambio del dólar influyen directamente en el valor interno que reciben los caficultores en nuestro país.

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Precio del café hoy, 11 de mayo del 2026

Tras el reporte diario publicado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), se conoció el precio al que se cotiza el café en Colombia para este lunes 11 de mayo. El valor se ubicó en $2,300,000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

Esta cotización representa una baja con respecto al precio del día anterior, viernes 8 de mayo, cuando el precio se situó en los $2,230,000 pesos por carga.

En el informe también se incluye el valor de la pastilla contenida en pergamino, el cual se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, sin presentar variaciones frente a días anteriores.

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Así se cotiza el café en las diferentes ciudades de Colombia hoy, lunes 11 de mayo.

La Federación Nacional de Cafeteros establece un precio a la carga de café, dependiendo del cierre que esta haya tenido en la Bolsa de Nueva York. Es así que, en un informe diario, se presenta la cotización; según ello, este es el precio del café en las principales ciudades:

ARMENIA : Carga: 2,300,500 // Kilo: 18,404 // ARROBA: 230,050

: Carga: 2,300,500 // Kilo: 18,404 // ARROBA: 230,050 BOGOTÁ: Carga: 2,299,250 // Kilo: 18,394 // ARROBA: 229,925

Carga: 2,299,250 // Kilo: 18,394 // ARROBA: 229,925 BUCARAMANGA: Carga: 2,298,875 // Kilo: 18,391 // ARROBA: 229,888

Carga: 2,298,875 // Kilo: 18,391 // ARROBA: 229,888 BUGA: Carga: 2,301,250 // Kilo: 18,410 // ARROBA: 230,125

Carga: 2,301,250 // Kilo: 18,410 // ARROBA: 230,125 CHINCHINÁ: Carga: 2,300,375 // Kilo: 18,403 // ARROBA: 230,038

Carga: 2,300,375 // Kilo: 18,403 // ARROBA: 230,038 CÚCUTA: Carga: 2,298,375 // Kilo: 18,387 // ARROBA: 229,838

Carga: 2,298,375 // Kilo: 18,387 // ARROBA: 229,838 IBAGUÉ: Carga: 2,299,625 // Kilo: 18,397 // ARROBA: 229,963

Carga: 2,299,625 // Kilo: 18,397 // ARROBA: 229,963 MANIZALES: Carga: 2,300,375 // Kilo: 18,403 // ARROBA: 230,038

Carga: 2,300,375 // Kilo: 18,403 // ARROBA: 230,038 MEDELLÍN: Carga: 2,299,625 // Kilo: 18,397 // ARROBA: 229,963

Carga: 2,299,625 // Kilo: 18,397 // ARROBA: 229,963 NEIVA: Carga: 2,298,750 // Kilo: 18,390 // ARROBA: 229,875

Carga: 2,298,750 // Kilo: 18,390 // ARROBA: 229,875 PAMPLONA: Carga: 2,298,500 // Kilo: 18,388 // ARROBA: 229,850

Carga: 2,298,500 // Kilo: 18,388 // ARROBA: 229,850 PASTO: Carga: 2,298,500 // Kilo: 18,388 // ARROBA: 229,850

Carga: 2,298,500 // Kilo: 18,388 // ARROBA: 229,850 PEREIRA: Carga: 2,300,375 // Kilo: 18,403 // ARROBA: 230,038

Carga: 2,300,375 // Kilo: 18,403 // ARROBA: 230,038 POPAYÁN: Carga: 2,300,625 // Kilo: 18,405 // ARROBA: 230,063

Carga: 2,300,625 // Kilo: 18,405 // ARROBA: 230,063 SANTA MARTA: Carga: 2,302,125 // Kilo: 18,417 // ARROBA: 230,213

Carga: 2,302,125 // Kilo: 18,417 // ARROBA: 230,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,299,750 // Kilo: 18,398 // ARROBA: 229,975

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