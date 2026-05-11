Sancionan acuerdo que declara las Fiestas del 11 de Noviembre como Patrimonio de Cartagena

Sanción acuerdo de la Declaratoria de Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre como Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito. // Alcaldía de Cartagena

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, sancionó este lunes el acuerdo mediante el cual se declara a las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre como Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito.

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La firma, con la que entra en vigencia formal el proyecto aprobado recientemente por el Concejo, se dio en el marco de un colorido acto festivo realizado en el Salón Vicente Martinez Emiliani, del Palacio de la Aduna, con la asistencia de la Reina de las Fiestas de Independencia, Faylin Rodríguez, artistas y gestores culturales de la ciudad.

En desarrollo del evento, la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura – IPCC-, Shirley Tuñón Vásquez, reveló que de manera complementaria a la declaratoria distrital, en los próximos días será presentado ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes el Plan Especial de Salvaguarda, con miras a su inclusión de las Fiestas de Independencia en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Al momento de sancionar el acuerdo, el mandatario de los cartageneros exaltó los alcances e impactos que tendrá la nueva normativa para las festividades, el desarrollo del sector cultural y la ciudad en general.

“Hoy es un día histórico con la sanción del Acuerdo y Declaratoria de Patrimonio de nuestras Fiestas de Independencia, las Fiestas del 11 de Noviembre, algo que todos tendremos la obligación de honrar, no solo con fiesta, sino con la protección al legado y al patrimonio cultural de nuestra ciudad. Así que es una tremenda noticia con la que iniciamos la semana y, por supuesto, agradecimiento especial a los honorables concejales de la ciudad. Desde ya comienzan nuestras fiestas de Independencia”, preciso el alcalde Dumek Turbay.

Y destacó: “Es un gran honor representar el gobierno que ponderó a nuestras fiestas con justicia y con lo que merecen: trascender gobiernos de turno, tener todas las herramientas para fortalecerse constantemente a través de los años y constituirse como un verdadero motor de mejor calidad de vida y plata para miles de personas que trabajan en ellas”.

Por su parte, la directora del IPCC, Shirley Tuñón aseguró: “Desde el Instituto de Patrimonio y Cultura – IPCC- seguimos haciendo equipo con el sector artístico y cultural, con entidades públicas y privadas y con toda la comunidad por engrandecer nuestras Fiestas como patrimonio vivo, y como motor de desarrollo cultural, económico y social de Cartagena”.

Y, en cuanto a lo que se viene este año, Turbay reveló: “Este acuerdo no solo fortalece las fiestas, sino que también fortalece el trabajo de los lanceros, actores festivos, las empresas que están alrededor de las fiestas de Independencia. Esto es un gran blindaje, pues las fiestas no quedarán al capricho o vaivén de las próximas administraciones”.

Y agregó: “Lo que se creó en la plaza de Getsemaní nos llevó a ser un pueblo libre, pero cuando llegamos al gobierno encontramos que la ciudad se había extraviado, en espíritu, ganas y, sobre todo, en la celebración del 11 de noviembre.

“Lo que se viene ahora es poder preparar una fiesta inolvidable, no solamente será más colorido, más verbena, más ambiente, sino que tendrá más apoyo a los que hacen posible esta fiesta que son los actores festivos, actores culturales, reinas de la Independencia. Esta fiesta popular es muchísimo más importante que los gobernantes. Los gobernantes que vengan no pueden tratar las fiestas como quieran, es nuestra felicidad, es nuestro vivir, es nuestro corazón y ahora es nuestro patrimonio”, manifestó el alcalde Dumek Turbay.

En el acto, animado con música y bailes de agrupaciones folclóricas, estuvieron también presentes los concejales ponentes Gloria Estrada, Luz Marina Paria, Lewis Montero, y Laureano Curi; junto a Hernando Piña, presidente del Concejo.

“Estamos contentos porque, desde que fue aprobado, este proyecto de acuerdo le estamos dando unas herramientas jurídicas y administrativas para que en las próximas administraciones nuestras fiestas se sigan realizando. La iniciativa fue aprobada por 18 concejales. Estas fiestas son referente nacional e internacional, y son de ayuda para el turismo de la ciudad”, indicó el concejal Piña.

A su vez, la concejala Gloria Estrada expresó: “El agradecimiento es para el alcalde Dumek Turbay, pero también para Lucy Espinosa, quien ya no está en el gobierno, pero lideró el avance y los diálogos de este acuerdo. Gracias a ella las Fiestas de Independencia tomaron otro rumbo, tienen otra cara, tienen un valor importante y con este acuerdo, nuestras festividades serán inmortales en Cartagena”.

La declaratoria de las Fiestas como Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito representa garantías a la salvaguardia de manifestaciones como cabildos, comparsas, danzas tradicionales y el Reinado Popular; ofrece posibilidades de gestionar recursos nacionales e internacionales destinados al patrimonio cultural; la proyección de las Fiestas como motor de desarrollo económico, dinamizando el turismo cultural, economías creativas y emprendimientos locales, y fortalece la cohesión social al integrar barrios de las tres localidades, centro histórico, zona rural e insular en una celebración común.