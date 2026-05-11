Distrito interviene plaza Benkos Biohó con limpieza, control sanitario y pedagogía ambiental

La Administración Distrital, a través de la Secretaría General, con su equipo de Servicios Públicos; el Cuerpo de Bomberos, la Gerencia de Espacio Público, el Departamento Administrativo de Salud (Dadis), el Establecimiento Público Ambiental (EPA) y la empresa de aseo Pacaribe, adelantó una jornada integral de limpieza, desinfección e inspección en la plaza Benkos Biohó y sus alrededores, con el propósito de recuperar las condiciones sanitarias del sector y promover el cuidado colectivo del espacio público.

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La intervención incluyó el lavado y desinfección de la plaza, así como recorridos por establecimientos comerciales ubicados en la zona para verificar el manejo de residuos sólidos y aceites de cocina usados. Durante las visitas, funcionarios de las entidades participantes entregaron recomendaciones y realizaron charlas pedagógicas dirigidas a comerciantes sobre la importancia de una disposición adecuada de estos residuos para prevenir afectaciones ambientales y sanitarias.

Como resultado de la jornada, las autoridades ordenaron el cierre temporal del establecimiento Kiosko Don Jesús, luego de evidenciar incumplimientos relacionados con las disposiciones establecidas en la Resolución 0316 de 2018, que regula el manejo de aceites de cocina usados y de residuos sólidos generados en trampas de grasa y cocinas.

En la inspección, las autoridades encontraron que el establecimiento no contaba con sistema de tratamiento de aguas residuales ni con trampa de grasa. Además, no tenía disposición adecuada de residuos ni de aceites de cocina usados, no estaba inscrito ante la autoridad ambiental y tampoco había realizado reportes sobre la generación de esos residuos, durante el tiempo que llevaba en funcionamiento. Ante estas irregularidades, se impuso una medida preventiva mientras los responsables subsanan los requerimientos exigidos por la normativa vigente.

“El cuidado de las áreas comunes de la ciudad requiere del compromiso mancomunado entre Distrito y la comunidad. En línea con eso, realizamos estos operativos en distintos sectores de la ciudad para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y ambientales y para sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de hacer una buena gestión de los residuos”, precisó Gina Patricia Vélez Ortiz, asesora del Despacho para los temas relacionados con los servicios públicos.