Proceso de preinscripciones de Mi Casa Avanza llega a La María y La Esperanza

Los barrios La María y La Esperanza recibirán este martes, 12 de mayo, al equipo técnico del Fondo de Vivienda Social y reforma Urbana del Distrito, Corvivienda, que estará haciendo preinscripción al programa de subsidios para mejoramientos de vivienda.

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Las zonas donde se realizan estas prescripciones son La María, en el sector Central, en las calles 41, 42, 43, 44 y 45, entre las carreras 34 y 35. En el barrio la Esperanza se visitarán las viviendas de la calle 34 entre carreras 36 A y 34A y la calle 37 entre las carreras 37 y 34 A.

A través del programa Mi Casa Avanza, en cada uno de estos barrios se asignarán 50 subsidios de mejoramiento, que por ser entregados a hogares de zona urbana, serán de 12 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), los cuales se emplearán en arreglos de baños y cocinas, también en recubrimientos de pisos y muros, instalación de ventanas y puertas, mantenimiento de fachadas; todo esto dependerá de la necesidad de cada vivienda.

Las preinscripciones en este territorio se realizarán del 12 al 14 de mayo. La verificación de la documentación entregada se hará del 15 al 21 de mayo y el día 22 de este mismo mes se publicará en la página web corvivienda.gov.co el listado de los hogares preinscritos, no habilitados y habilitados. Estos últimos son los que participarán en el sorteo público el 29 de mayo con el cual se seleccionará a los beneficiarios, en caso de que la demanda de subsidios supere la oferta.

Dentro de cada una de las zonas focalizadas, el Distrito asignará un número de subsidios que no será superior al 50% de los ofertados, a hogares víctimas del conflicto armado, en condición de pobreza extrema, con miembros en condición de discapacidad, con madres cabeza de hogar y familias damnificadas de desastres naturales, calamidad pública o emergencias.

El objetivo es que los hogares, con al menos una de estas variables, puedan obtener el subsidio, sin someterse a sorteo público, siempre y cuando la oferta no supere la demanda.

El hogar que aspire a tener este subsidio de mejoramiento deberá acreditar la calidad de propietario, poseedor u ocupante de la vivienda que se postula, la cual debe contar con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, a falta de estos se debe verificar que cuente con fosa séptica o con sistemas alternativos de abastecimiento de agua. La vivienda no podrá estar ubicada en zona de alto riesgo no mitigable, zona de protección ambiental o zona de afectación por obra pública.

Estos y otros requisitos pueden ser verificados en la Resolución 148 del 16 de abril de 2026 que se encuentra en el apartado de Mi Casa Avanza del sitio Web de la Entidad.