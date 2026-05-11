Gobernación comprará gran transformador para estabilizar servicio eléctrico en el sur de Bolívar

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, lideró una importante mesa de trabajo junto con el gerente de Afinia, Ricardo Arango Restrepo; los alcaldes de San Martín de Loba, Adalberto Cotes Nieto y de Tiquisio, Neil Enrique Cantillo Núñez, donde se anunciaron inversiones y acciones concretas para fortalecer el servicio de energía en la región de Las Lobas.

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Durante el encuentro se acordó incluir dentro de los planes de inversión de Afinia todo el circuito eléctrico que beneficia a municipios como Barranco de Loba, Alto del Rosario, San Martín de Loba, San Pablo y Tiquisio, zonas que históricamente han sufrido por constantes fallas y variaciones en el suministro eléctrico.

Sin embargo, el anuncio más importante de la jornada fue la decisión de la Gobernación de Bolívar de asumir la compra de un gran transformador que permitirá duplicar la capacidad del sistema actual, estabilizar la red y mejorar significativamente el servicio de energía para miles de familias del sur del departamento.

“Estamos trabajando en soluciones estructurales y de mediano plazo para mejorar el servicio eléctrico en el sur de Bolívar. Vamos a duplicar la capacidad del transformador actual y seguir impulsando inversiones que beneficien a nuestras comunidades”, expresó el gobernador Yamil Arana.

Por su parte, Ricardo Arango Restrepo, gerente de Afinia, destacó el trabajo articulado entre la empresa, la Gobernación y las administraciones municipales para sacar adelante proyectos que permitan mejorar las condiciones del sistema eléctrico en esta zona del departamento.

“La intención es continuar trabajando para buscar soluciones definitivas. Vamos a avanzar en la normalización de redes, la legalización de transformadores y en proyectos que permitan estabilizar el sistema eléctrico. Ya más de 42 mil personas han accedido a estas soluciones”, indicó el directivo.

Hablan alcaldes

El alcalde de San Martín de Loba, Adalberto Cotes Nieto, aseguró que estas obras representan una respuesta esperada durante muchos años por las comunidades y afirmó que el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica permitirá mejorar la calidad de vida de cientos de familias del municipio.

A su turno, el alcalde de Tiquisio, Neil Enrique Cantillo Núñez, agradeció el respaldo de la Gobernación y Afinia, señalando que las inversiones anunciadas generan esperanza para las poblaciones que históricamente han padecido por la inestabilidad del servicio.

Los mandatarios coincidieron en que el trabajo conjunto entre la Gobernación de Bolívar, Afinia y las alcaldías será clave para garantizar un servicio eléctrico más estable, eficiente y digno para las comunidades del sur del departamento.