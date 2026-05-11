Crecimiento de demanda energética generó nuevos trabajos de Afinia en Bolívar

Afinia, filial del Grupo EPM, adelanta trabajos técnicos permanentes para garantizar la calidad y continuidad del servicio de energía en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y los 11 municipios del sur del Magdalena.

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Estas acciones responden al crecimiento sostenido de la demanda energética en la región Caribe, donde se registró un incremento del consumo del 7,9 % con respecto a febrero de 2025. Asimismo, durante abril se presentaron las demandas más altas en lo que va del año, asociadas a las altas temperaturas y al mayor uso de equipos de refrigeración.

Frente a este panorama, la compañía continúa fortaleciendo sus capacidades operativas y técnicas para responder de manera oportuna al comportamiento del sistema eléctrico, especialmente en temporadas de altas temperaturas y mayor exigencia sobre la infraestructura energética.

Asimismo, Afinia invita a los usuarios a sumarse al uso racional y eficiente de la energía mediante pequeñas acciones que generan impactos positivos tanto en la factura como en la estabilidad del sistema eléctrico.

Recomendaciones clave para ahorrar energía

Refrigeración: graduar el aire acondicionado a 24 °C, teniendo en cuenta que cada grado menos aumenta el consumo en aproximadamente un 8 %. También se recomienda limpiar periódicamente los filtros para mejorar el rendimiento del equipo.

Ventilación: aprovechar la ventilación natural durante las primeras horas de la mañana y en la noche, manteniendo puertas y ventanas abiertas cuando sea posible.

Iluminación: aprovechar la luz natural y migrar a bombillos LED, que consumen hasta un 80 % menos energía y tienen mayor vida útil.

Desconexión: desenchufar cargadores, televisores y electrodomésticos que no estén en uso, ya que el modo stand-by puede representar hasta el 10 % del consumo mensual del hogar.

Horarios: evitar, en lo posible, el uso simultáneo de equipos como plancha, lavadora y horno eléctrico entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m., periodo de mayor demanda energética.

Nevera: abrir la nevera solo cuando sea necesario y verificar que el empaque de la puerta selle correctamente para evitar fugas de frío y mayor consumo.

Lavado y planchado: utilizar la lavadora con carga completa y planchar varias prendas en una sola jornada para optimizar el consumo energético.

Electrodomésticos eficientes: al momento de comprar equipos eléctricos, preferir aquellos con tecnología de bajo consumo o etiquetado de eficiencia energética.

Uso responsable del agua: reducir el consumo de agua también ayuda a disminuir el gasto energético, especialmente en viviendas que utilizan motobombas o sistemas eléctricos para el suministro.

La energía más eficiente es la que no se desperdicia. Con el compromiso y la corresponsabilidad de todos, es posible contribuir a la estabilidad del sistema y a la sostenibilidad del servicio en la región Caribe.