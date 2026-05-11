San Pablo de Borbur, Boyacá, está de luto por tragedia minera en Cucunubá

Los cuatro mineros que perdieron la vida en la mina Las Quintas de Cucunubá, Cundinamarca, eran oriundos de San Pablo de Borbur, Boyacá.

San Pablo de Borbur

El municipio de San Pablo de Borbur, en Boyacá, atraviesa momentos de profundo dolor tras la muerte de cuatro de sus habitantes en un accidente minero ocurrido en Cucunubá, Cundinamarca. La tragedia ha golpeado especialmente a la vereda San Martín, donde residían las víctimas, jóvenes que habían migrado en busca de oportunidades laborales en minas de carbón.

El alcalde Carlos Castellanos expresó su consternación y solidaridad con las familias afectadas por la pérdida de estas cuatro personas.

“Muy consternada está la población de mi municipio, especialmente también de mi vereda San Martín, porque allí compartían y residían sus amigos que hoy lamentablemente fallecieron en un evento trágico en el tema minero. Todo el municipio de San Pablo está de luto por perder cuatro borburenses en este accidente”, señaló el mandatario.

Castellanos explicó que, al ser San Pablo de Borbur un municipio minero, muchos de sus habitantes poseen experiencia en esta actividad. Cuando disminuye la explotación de esmeraldas, suelen desplazarse hacia otras regiones mineras de carbón como Samacá, Lenguazaque, Guachetá y Cucunubá. Aunque las minas cumplen con requisitos de seguridad, el alcalde reconoció que la actividad es altamente riesgosa por la presencia de gases como metano y dióxido de carbono, además de la posibilidad de derrumbes.

“Sé que esa mina en Cucunubá tenía todas las garantías en cumplimiento de sus obligaciones y demás, pero infortunadamente sobre todo estas minas de carbón en el interior tienen metano, dióxido de carbón, también están sujetos a derrumbes y esa actividad es muy riesgosa y esperamos que no sigan ocurriendo este tipo de accidentes, que las empresas extremen sus medidas de seguridad en ese sentido para evitar que más seres humanos pierdan la vida”, agregó.

La Administración Municipal evalúa la realización de un homenaje a las víctimas cuando sus cuerpos regresen al municipio. Castellanos adelantó que la comunidad planea recibirlos con una caravana desde el puente del río minero, como muestra de acompañamiento y solidaridad hacia las familias en este difícil momento.