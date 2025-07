¡Se jubilan! 12 caballos en Circasia, Quindío y serán reemplazados por motocarros

Armenia

Este sábado 19 de julio se acaban los vehículos de tracción animal en el municipio de Circasia, se jubilan 12 caballos que eran utilizados para esta labor, 10 de los carretilleros recibirán motocarro y dos proyectos productivos, y los equinos serán entregados en adopción.

El alcalde de Circasia, Julián Andrés Peña indicó “una inversión de 350 millones, vamos a entregarle unos automotores que van a ser muy novedosos en el departamento con todas las garantías digitales, mecánicas, capacidad de carga en el color. Ellos van a ser felices. 10 de ellos reciban el motocarro. Los otros dos, por su edad, van a tener que recibir un proyecto productivo concertado con ellos.

Y agregó “El próximo sábado vamos a hacer el sorteo con las aproximadamente 51 personas naturales que cumplieron requisitos porque el municipio abrió convocatoria para recibir personas que estuvieran interesados en adoptar los equinos, al final cumplieron al alrededor de 11.

Pero no vamos a permitir que ellos elijan, digamos que cada uno no tiene la capacidad de decir, “Yo quiero este, yo quiero este.” No, lo que vamos a hacer es en un sorteo una balota el que le corresponda a cada uno, obviamente, porque ahí nos en distintas condiciones y eso ustedes lo saben, pero qué queremos que, si realmente está interesado en proteger, en pensionar a este quino, independientemente de las condiciones, pues digamos que lo pueda hacer el traslado ese mismo día, ese mismo sábado de esos equinos.

Circasia se convertirá en el cuarto municipio del Quindío que realiza la sustitución de vehículos de tracción animal en el departamento, ya lo hicieron Armenia, Calarcá, Montenegro y ahora el municipio libre del Quindío.