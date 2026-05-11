Preocupación por muerte de al menos siete gatos tras jornada de esterilización en Puerto Berrío

Puerto Berrío, Antioquia

El municipio de Puerto Berrío enfrenta una crisis de bienestar animal luego de que al menos siete gatos murieran y varios perros y felinos más resultaran con complicaciones tras asistir a una jornada masiva de esterilización realizada el pasado 10 de mayo.

La situación provocó la declaración de una “alerta roja” por parte del alcalde Robinson Baena, quien denunció públicamente presuntas irregularidades en los procedimientos practicados durante la actividad.

Según el mandatario, los animales afectados comenzaron a llegar en estado crítico al Centro Veterinario Mi Ángel, donde médicos veterinarios de la administración municipal intentaron estabilizar a varios de ellos. Algunos, sin embargo, fallecieron antes de recibir atención.

“Estamos en alerta roja porque se están muriendo los gatos y los perros que fueron a esa actividad de esterilización”, manifestó el alcalde en una transmisión difundida desde el centro asistencial veterinario.

De acuerdo con las denuncias conocidas hasta ahora, la jornada habría sido promovida por instituciones privadas a los programas oficiales de salud animal del municipio.

Además, se cuestiona que algunos procedimientos habrían sido realizados presuntamente por personal sin la experiencia requerida o estudiantes auxiliares de veterinaria, situación que ahora es materia de investigación.

El alcalde calificó lo ocurrido como una “mala praxis” y aseguró que muchas familias acudieron confiando en que se trataba de una actividad segura y técnica. “Creyeron que llevaban sus mascotas para esterilizarlas y terminaron perdiéndolas”, afirmó.

Antecedentes en términos de bienestar animal

La polémica se desarrolla en medio de un panorama crítico de maltrato y abandono animal en Puerto Berrío.

Organizaciones defensoras han denunciado recientemente la presencia de más de 100 gatos abandonados en bodegas cercanas al río Magdalena, muchos de ellos enfermos y sin acceso a alimentación o atención veterinaria.

A esto se suman reportes de violencia extrema contra animales, entre ellos casos de gatos envenenados, uno hallado ahorcado en un poste de energía y otro que ingresó a urgencias veterinarias tras recibir un disparo con un arma de aire.

Defensores animalistas pidieron la intervención urgente de la Gerencia de Protección y Bienestar Animal de Antioquia y de las autoridades judiciales para esclarecer responsabilidades frente a la jornada de esterilización y garantizar controles más estrictos sobre este tipo de campañas.

En medio de la controversia, también se conoció que algunas jornadas oficiales de esterilización habían sido suspendidas temporalmente por dificultades logísticas y escasez de ketamina, uno de los anestésicos utilizados en este tipo de procedimientos.