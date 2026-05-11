Motociclista muere tras fuerte choque con bus de Brasilia en la vía Cartagena–Bayunca

Como Félix Antonio Cabrera Arrieta, de 34 años, fue identificada la víctima fatal del aparatoso accidente registrado en la tarde de este domingo en la vía de La Cordialidad. El siniestro ocurrió exactamente en el kilómetro 13, en jurisdicción del corregimiento de Bayunca, cuando la motocicleta en la que se movilizaba Cabrera impactó violentamente contra un bus de servicio público.

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Los vehículos involucrados son un bus de la empresa Expreso Brasilia, de placas WEM-345, y una motocicleta marca Bajaj de la línea Pulsar, con placa QFX-12D. Según testigos y allegados, Cabrera Arrieta, quien trabajaba como cobradiario, había salido de Cartagena y se dirigía hacia su lugar de residencia en el municipio de San Estanislao de Kostka (Arenal) para celebrar el Día de las Madres con su familia.

En el mismo hecho resultó gravemente herida una mujer que viajaba como parrillera en la motocicleta, cuya identidad se mantiene bajo reserva médica. Ella fue auxiliada por paramédicos y trasladada de urgencia a un centro asistencial en Cartagena, donde permanece con pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el fuerte impacto.

Las autoridades de tránsito de la Policía Metropolitana de Cartagena adelantan las investigaciones para determinar si el accidente fue producto de una invasión de carril o un exceso de velocidad por parte de alguno de los conductores. El cuerpo de Félix Cabrera fue trasladado a la morgue de Medicina Legal para los trámites correspondientes.