SENA: Más de 430 asociaciones de economía popular y campesina fueron impulsadas por Fondo Emprender

EDUCACIÓN

En una apuesta por fortalecer la economía popular y campesina en Colombia, el Fondo Emprender ha impulsado 432 asociaciones productivas en diferentes regiones del país, con una inversión cercana a los 200 mil millones de pesos.

El reconocimiento a estas iniciativas se realizó en el Parque de la Vida de Valledupar, en un evento encabezado por el director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Allí fueron destacados 87 negocios individuales y asociativos beneficiados en el departamento del Cesar.

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Durante la jornada, se resaltó el impacto de los proyectos colectivos en el fortalecimiento del tejido social y económico de los territorios, especialmente en zonas rurales donde la asociatividad se ha convertido en una herramienta clave para el crecimiento productivo.

“El Fondo Emprender antes solo podía financiar iniciativas individuales. La reforma laboral logró que los campesinos pudieran acceder al Fondo Emprender de manera colectiva, para que esos proyectos asociativos puedan tener un buen fin. La asociatividad genera una nueva forma de pensar: o trabajamos juntos o nos cuelgan por separado”, expresó Jorge Eduardo Londoño Ulloa, director general del SENA.

Jorge Eduardo Londoño, director del SENA. Cortesía. Ampliar Jorge Eduardo Londoño, director del SENA. Cortesía. Cerrar

La entidad aseguró que este modelo busca seguir promoviendo proyectos sostenibles liderados por comunidades campesinas, asociaciones productivas y organizaciones de economía popular que contribuyan al desarrollo regional y a la generación de ingresos en el país.