Llegó Qatar Airways a Colombia: la aerolínea del Golfo anuncia vuelos directos a Bogotá

La aerolínea Qatar Airways confirmó este lunes su expansión en América Latina con el lanzamiento de nuevas rutas a Bogotá y Caracas (Venezuela) a partir del 22 de julio de 2026. La compañía aérea se convierte en la primera aerolínea del Golfo en operar vuelos a Venezuela y la primera en ofrecer vuelos desde Oriente Medio a Bogotá y Caracas.

Con dos vuelos semanales, la línea aérea busca fortalecer la conexión entre América Latina y sectores fundamentales como Australia, China, Japón, Líbano, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos.

La incorporación de Caracas y Bogotá marca el 15.º y 16.º destino en América al que vuela Qatar Airways. La aerolínea comenzó a operar en Sudamérica en 2010 con su vuelo inaugural a São Paulo, Brasil.