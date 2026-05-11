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11 may 2026 Actualizado 13:06

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Internacional

Llegó Qatar Airways a Colombia: la aerolínea del Golfo anuncia vuelos directos a Bogotá

Las rutas hacia Venezuela y Colombia comenzarán a operar a partir del 22 de julio de 2026.

Qatar Airways. Foto: Getty Images

Qatar Airways. Foto: Getty Images / Oleh Yatskiv

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La aerolínea Qatar Airways confirmó este lunes su expansión en América Latina con el lanzamiento de nuevas rutas a Bogotá y Caracas (Venezuela) a partir del 22 de julio de 2026. La compañía aérea se convierte en la primera aerolínea del Golfo en operar vuelos a Venezuela y la primera en ofrecer vuelos desde Oriente Medio a Bogotá y Caracas.

Con dos vuelos semanales, la línea aérea busca fortalecer la conexión entre América Latina y sectores fundamentales como Australia, China, Japón, Líbano, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos.

La incorporación de Caracas y Bogotá marca el 15.º y 16.º destino en América al que vuela Qatar Airways. La aerolínea comenzó a operar en Sudamérica en 2010 con su vuelo inaugural a São Paulo, Brasil.

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