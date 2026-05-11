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Confianza en la ONU se debilita, justo cuando se necesita para prevenir conflictos: Rebeca Grynspan

Rebeca Grynspan, candidata oficial a la Secretaría General de las Naciones Unidas, ex vicepresidenta de Costa Rica y economista, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de la situación en la que se encuentra la ONU ante los conflictos en diferentes partes del mundo.

Aseguró que en su candidatura se ha encontrado “gran escepticismo” en las capacidades de las Naciones Unidas para resolver los problemas internacionales.

“Es un momento en el que la confianza en la organización se debilita, justo cuando el mundo necesita la capacidad de Naciones Unidas para prevenir conflictos, gestionar crisis y preservar la cooperación”, afirmó.

¿Hay inacción de la ONU ante problemáticas graves en el mundo?

Destacó que esa ha sido su prioridad, pues Naciones Unidas se ha vuelto conservadora ante el riesgo. “Para ganar hay que arriesgar”.

Por eso, destacó que deberán ser más activos para volver a las mesas de negociación en diversos conflictos internacionales.

“Necesitamos volver a creer que la cooperación, el diálogo y la diplomacia pueden traer mejores resultados al mundo”, señaló.

¿Está acordado que la Secretaría General de ONU le corresponda a una mujer?

Explicó que no es algo que esté establecido, pero hay un gran consenso de que le toca a América Latina y el Caribe y está “ampliamente aceptado”. Ante eso, recordó que “en 81 años de Naciones Unidas no ha habido nunca una mujer secretaria general”.

Dependencia de las Naciones Unidas de EE.UU.

Explicó que las Naciones Unidas dependen en gran medida de dos naciones, Estados Unidos, país que aporta el 22% del presupuesto de la organización, y de China, que suministra el 20%.

“No hay ninguna institución eficaz sin algún orden financiero”, sentenció.

Así las cosas, mencionó que se deben hacer las gestiones para volver a acercar a Estados Unidos a la ONU, por lo que recordó las palabras de Donald Trump de que Naciones Unidas no está haciendo su trabajo, aunque tiene potencial.

Escuche la entrevista completa aquí: