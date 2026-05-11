Los Beatles tendrán un museo en el edificio donde dieron su último concierto en 1969

Este lunes se conoció que la compañía Apple Corps Ltd. inaugurará en Londres, Inglaterra, en 2027 ‘The Beatles at 3 Savile Row’, la primera experiencia oficial para los fanáticos de los cuatro de Liverpool.

Ese edificio ubicado en Mayfair, en el centro de Londres, fue una de las primeras sedes del sello discográfico Apple Corps en la década de 1960, el estudio donde se grabó “Let It Be” y el escenario de la última actuación pública de los Beatles, que tuvo lugar en su azotea el 30 de enero de 1969.

‘The Beatles at 3 Savile Row’ contará con siete pisos llenos de material inédito procedente de los extensos archivos de Apple Corps, exposiciones temporales, una tienda para fans y la recreación del estudio original donde se grabó “Let It Be”.

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Además, ofrecerá a los fanáticos la oportunidad de revivir el concierto en la azotea, que se mostró en la miniserie documental de Peter Jackson de 2021, ‘Get Back’.

“Fue una experiencia increíble volver recientemente al número 3 de Savile Row y recorrerlo. Hay tantos recuerdos especiales entre esas paredes, por no hablar de la azotea. El equipo ha elaborado unos planes realmente impresionantes y estoy deseando que la gente lo vea cuando esté listo”, expresó Paul McCartney.

“¡Guau, es como volver a casa!”, añadió Ringo Starr.

“Estamos encantados de traer de vuelta a Apple Corps a su hogar espiritual y ofrecer a los fans de los Beatles algo realmente especial. Todos los días, los fans fotografían el exterior del número 3 de Savile Row, pero el año que viene podrán entrar y explorar las siete plantas del emblemático edificio, incluida la azotea, donde incluso las barandillas permanecen intactas desde aquel famoso día de 1969″, declaró el director ejecutivo de Apple Corps, Tom Greene.

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El 30 de enero de 1969, los Beatles ofrecieron un concierto desde la azotea de la sede de Apple Corps en el número 3 de Savile Row, en el distrito de oficinas y moda del centro de Londres.

Acompañados por el teclista Billy Preston, la banda tocó durante 42 minutos antes de que llegara la Policía Metropolitana y les ordenara bajar el volumen.

Fue la última actuación pública de su carrera. Interpretaron nueve tomas de cinco canciones nuevas mientras multitudes de curiosos, muchos de ellos en su hora de almuerzo, se congregaban en las calles y en las azoteas de los edificios cercanos para escuchar.