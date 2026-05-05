La Feria Internacional del Libro de Bogotá superó expectativas: tuvo más de 563.000 visitantes

Culminaron los 14 días de la Feria Internacional del Libro de Bogotá que, en su edición 38, recibió por lo menos a 563.000 visitantes. Cerca de 220.000 personas asistieron a las 1.300 actividades programadas entre conversatorios, presentaciones de libros y espacios lúdicos con la participación de múltiples expositores.

Durante los dos días del Salón Internacional de Negocios se realizaron 1.246 citas, con una expectativa de negocio de 4 millones 101.142 dólares y la participación de 30 compradores de distintos países.

Este año, una vez más, las filas fueron protagonistas. Lectores esperaron durante horas para la firma de libros de autores como Mario Mendoza y el pastor William Arana, así como para ingresar al pabellón de India, país invitado de honor.

India ofreció una nutrida agenda cultural: 65 autores y especialistas participaron en charlas, se proyectaron 27 películas y documentales, se realizaron siete exposiciones y su librería dispuso de cerca de 3.000 títulos, el 90 % de ellos en español.

En los estands se encontraron editores y autores de Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, China, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Irán, México, Palestina, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

Entre semana, se destacó la participación de 52.550 estudiantes de colegios de todo el país, así como la acogida de FILBo Ciudad, con eventos realizados en distintos escenarios culturales fuera de Corferias.

Por su parte, Boyacá, como departamento invitado, realizó en su estand 117 eventos, entre conversatorios, conferencias, actividades artísticas, presentaciones teatrales y talleres, recibiendo más de 13.000 visitantes. Esto resalta el compromiso de la FILBo por destacar la producción nacional y los contenidos de los y las autores de las regiones.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes presentó en la FILBo 2026 la ruta ‘Casa Común’, una cartografía viva de procesos culturales, lenguas, saberes, prácticas y efemérides literarias que se están tejiendo hoy en diferentes regiones.

Cifras FILbo 2026