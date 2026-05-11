Investigan violento asalto a empresa avícola en Candelaria, Valle del Cauca

Un violento atraco fue reportado en la empresa avícola “Pollo Listo”, ubicada en el corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria, durante la madrugada de este lunes 11 de mayo.

De acuerdo con el relato de las víctimas, cerca de 12 hombres armados ingresaron al lugar, aprovechando la llegada de un conductor de ruta. Una vez adentro, los sujetos presuntamente se hicieron pasar por funcionarios de la Fiscalía para intimidar a los trabajadores.

Según la denuncia, los delincuentes golpearon y amarraron a varios empleados, además de quitarles sus celulares. También se habrían llevado una caja fuerte con dinero de la empresa y un vehículo.

Frente a este caso, Eberto Riveros, secretario de Seguridad y Convivencia de Candelaria, indicó que ya se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los responsables.

“Estamos en comunicación permanente con la fuerza pública para dar con el paradero de los responsables y recuperar los bienes hurtados. Invitamos a la comunidad a suministrar cualquier información que pueda ser útil para el esclarecimiento de este caso, cuya investigación se está coordinando con la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía General de la Nación”, indicó el funcionario.

Según información preliminar, las autoridades habrían encontrado el vehículo hurtado en límites entre Valle y Cauca y logrado recuperar varios de los celulares robados a los trabajadores.