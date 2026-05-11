Ataque sicarial en Calima-El Darién dejó una joven madre asesinada en Día de la Madres

Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Calima-El Darién, Valle, durante la noche del domingo 10 de mayo de 2026, en plena celebración del Día de la Madre.

Según la información preliminar, hombres armados llegaron hasta un establecimiento comercial ubicado en la zona urbana del municipio y abrieron fuego contra varias personas que se encontraban departiendo en el lugar.

En medio del ataque sicarial fue asesinada Yurany Giraldo Vivas, de 30 años, madre de un niño de 9 años. Además, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales, donde permanecen bajo atención médica y bajo valoración por la gravedad de las lesiones.

“Tras el hecho, unidades de Policía Judicial y del CTI realizaron la inspección técnica al cadáver e iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables”, dijo la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

Este nuevo caso de violencia se registró durante el fin de semana de celebración del Día de la Madre en el Valle del Cauca, donde se reportaron al menos 12 homicidios, ocho de ellos en Cali.