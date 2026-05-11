Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 may 2026 Actualizado 12:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

Absuelven al ex alcalde Ramiro Suárez por homicidio de veedor

La decisión judicial se produce en primera instancia y ordena la libertad del ex mandatario

RAMIRO SUAREZ CORZO ES UN POLÍTICO COLOMBIANO MIEMBRO DEL PARTIDO COLOMBIA VIVA. FUE EL ALCALDE DE CÚCUTA EN EL PERIODO 2004-2007. Foto:

RAMIRO SUAREZ CORZO ES UN POLÍTICO COLOMBIANO MIEMBRO DEL PARTIDO COLOMBIA VIVA. FUE EL ALCALDE DE CÚCUTA EN EL PERIODO 2004-2007. Foto:(Thot)

RAMIRO SUAREZ CORZO ES UN POLÍTICO COLOMBIANO MIEMBRO DEL PARTIDO COLOMBIA VIVA. FUE EL ALCALDE DE CÚCUTA EN EL PERIODO 2004-2007. Foto:
Añadir Caracol Radio en Google

Cúcuta

Al considerar que no se logró demostrar durante el proceso de más de dos décadas la presunta responsabilidad del ex alcalde Ramiro Suárez, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado absolvió al ex mandatario en primera instancia.

Los hechos están relacionado con el proceso judicial que enfrentaba Suarez Corzo por el asesinato del veedor Pedro Duran ocurrido en el año 2003, en la zona céntrica de Cúcuta.

Considera el juez que dos presuntos paramilitares que eran piezas claves dentro de la investigación Alias “La Churca” y Alias “El Gato” no pudieron participar en el juicio porque murieron antes del mismo.

Así mismo se estableció que otras personas se retractaron, cambiaron las versiones y no se encontró una vinculación del ex mandatario municipal en el crimen.

Se determinó además que no se pudo comprobar que el ex alcalde Ramiro Suárez hubiera ordenado, participado u hubiese tenido injerencia en el crimen del veedor.

Contra el ex alcalde hoy pesa una detención domiciliaria que deberá ser modificada, al ordenar el juez la boleta de libertad, y el levantamiento de medidas que se hubieran generado dentro de este proceso.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir