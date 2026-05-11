Toque de queda en el municipio de Labateca por orden público

Norte de Santander

Luego de la alteración del orden público al sur del departamento, en el municipio de Labateca las autoridades adoptaron medidas especiales para garantizar la seguridad de la población, al sur del departamento.

Por esta situación se determinó toque de queda los días 10, 11 y 12 de mayo de 2026, en el horario comprendido entre las 18:00 horas (6:00 p.m.) del 10 de mayo de 2026 y las 06:00 horas (6:00 a.m.) del 11 de mayo de 2026 y las 18:00 horas (6:00 p.m.) del 11 de mayo de 2026 y las 06:00 horas (6:00 a.m.) del 12 de mayo de 2026, de cada una de dichas jornadas, con el fin de garantizar la vida, integridad y seguridad.

Sin embargo, queda exceptuado el toque de queda para:

Personas que presten servicios de salud y atención a pacientes y tránsito de ambulancias, miembros de la Policía Nacional, Ejército Nacional y demás fuerzas de seguridad, Personal que preste servicios de emergencia y este debidamente autorizado por municipio y la fuerza pública para acudir.

Se informó que durante período de toque de queda, las oficinas públicas del municipio adoptarán, en lo posible, esquemas de trabajo virtual o teletrabajo, garantizando la continuidad mínima de los servicios esenciales.

Las instituciones educativas oficiales del municipio organizarán la jornada académica de manera virtual, suspendiéndose las actividades presenciales por el día 11 de mayo de 2026.

Por la delicada situación quedo prohibido durante el período de toque de queda, la circulación por vías públicas de: vehículos que transporten cilindros de gas, vehículos que transporten escombros, materiales de construcción, trasteos o mudanzas, vehículos que realicen la comercialización de chatarra (camiones recolectores de chatarra o similares), motos con parrillero (pasajero en la parte trasera), salvo casos excepcionales relacionados con servicios esenciales y fuerza pública, está prohibida la venta, expendio y consumo de licor en establecimientos comerciales, bares, restaurantes y cualquier otro punto de venta, durante los días 10 y 11 de mayo de 2026, está prohibido el uso y operación de drones o cualquier aeronave no tripulada en el territorio municipal durante el periodo de toque de queda, salvo autorización expresa de la autoridad competente por razones de seguridad o emergencia.

Durante el fin de semana, guerrilleros del ELN hostigaron al Ejército nacional y luego sostuvieron combates con unidades militares en la vereda La Cabuya, zona rural del municipio de Labateca, en la vía La Soberanía.