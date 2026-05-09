Médicos denuncian crisis en la Clínica Juan N. Corpas: 6 meses sin pago y riesgo para los pacientes

SALUD

Una grave crisis administrativa y asistencial sacude a la Clínica Juan N. Corpas, luego de que un grupo de médicos intensivistas renunciara masivamente denunciando retrasos salariales de hasta seis meses, desabastecimiento de medicamentos e insumos y presuntas irregularidades en la operación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los especialistas, a quienes este medio de comunicación decidió proteger la identidad, aseguran que terminaron unilateralmente sus contratos t ras meses trabajando sin recibir remuneración.

“El grupo decidió terminar de forma unilateral el contrato de prestación de servicios debido a que ya completamos seis meses trabajando en la clínica sin recibir pago alguno”, señalaron los intensivistas afectados.

Denuncian supuesto “modus operandi” de la gerencia

Los médicos denunciaron que existiría un patrón repetitivo por parte de la administración, a cargo del médico Juan Carlos Vera, para evitar el pago a especialistas.

“El gerente tiene un modus operandi y es que las personas que le renuncian no les paga. Aburre los grupos, el grupo se cansa de trabajar cuatro, cinco, seis hasta ocho meses sin pago, renuncian y luego contrata otro grupo con promesas que tampoco cumple”, afirmaron en Caracol Radio.

Según los denunciantes, esta situación ha provocado la salida progresiva de diferentes especialidades. Aseguran que actualmente la clínica no cuenta con servicios presenciales de nefrología, cardiología, gastroenterología, neurología ni intensivistas, situación que llevó al cierre de la UCI.

Alertan por riesgo para los pacientes

En los testimonios recolectados por Caracol Radio se advierte sobre un crítico desabastecimiento de medicamentos y tecnologías esenciales para la atención médica.

“La farmacia está desabastecida todo el tiempo de medicamentos esenciales para el funcionamiento de la unidad”, indicaron a este medio de comunicación.

Los especialistas también denunciaron dificultades para realizar terapias de soporte renal y diálisis, lo que habría comprometido la atención de pacientes críticos.

“Pacientes que requerían diálisis han esperado dos o tres semanas por una remisión y han sufrido complicaciones esperadas. Lastimosamente algunos han fallecido”, aseguraron.

Impacto emocional y laboral

Los médicos describieron en los micrófonos de Caracol Radio un ambiente de desgaste emocional y vulneración laboral dentro de la institución.

“Sentir que la gente se está muriendo frente a los ojos y que hay gente completamente indolente es lo que más agobia”, expresaron.

Además, una de las profesionales denunció incumplimientos en seguridad social y pensiones para parte del personal, incluso en casos de trabajadoras en estado de gestación.

¿Qué dice la gerencia?

En busca del equilibrio en la información presentada, Caracol Radio se comunicó con el directivo Juan Carlos Vera, sin embargo, a la fecha no ha emitido un pronunciamiento oficial.