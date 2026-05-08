Red de Veedurías alerta sobre posibles irregularidades en la modernización de la Rama Judicial

Concurso Rama Judicial: Link para consultar el listado de inscritos a la Convocatoria 28. Getty Images / Facebook Consejo Superior de la Judicatura

Se siguen presentando fallas e irregularidades en el sistema de datos de la Rama Judicial, y esta vez, la Red de Veedurías lo asegura.

Además, señalan posibles fallas en el sistema donde gestionan documentos conocido como “Alfresco”, el cual podría generar una pérdida de 1.000 millones que al parecer, son provenientes de un crédito del Banco Mundial.

“El sistema está afectando los trámites judiciales en la medida en que los actores principales, la ciudadanía, demora en sus trámites, (...) Esto genera un detrimento patrimonial derivado de un crédito de cerca de 1.000 millones de dólares obtenidos con el Banco Mundial”, afirmó Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías.

¿Qué dice la asociación judicial?

Ante esta situación, la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial (Asonal), también aseguró que ha recibido estas intermitencias en los funcionamientos de este sistema en la rama judicial.

“La plataforma no responde, no permite el ingreso de archivos ni el traslado de procesos entre jurisdicciones, (...) Esto retrasa los procesos y afecta directamente a los ciudadanos que esperan respuestas judiciales en plazos razonables”, dice Diego Escobar, Presidente de Asonal.

¿A quién será dirigido la denuncia?

La Red de Veedurías asegura que Johana Pimiento, directora de la Unidad de Transformación Digital e Informática de la Rama Judicial, aparece, como responsable del manejo de este sistema.

“Alfresco” es un sistema que tiene alto valor, ya que es la encargada de ofrecer automáticamente el contenido, los metadatos y proporciona información clave mediante la extracción automática de información valiosa.

Finalmente, tanto el sindicato como la Red de Veedurías aseguran que esta situación necesita una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

La organización pide revisar el funcionamiento del sistema, establecer posibles responsabilidades y tomar acciones que garanticen que los recursos invertidos realmente estén cumpliendo su objetivo.