Estudiante de la UIS desapareció durante excursión en el páramo de Santurbán en Santander

Una intensa búsqueda se adelanta en zona de alta montaña de Santander tras la desaparición de Luis Frederic Escobar, de 21 años, estudiante de la Universidad Industrial de Santander - UIS, cuyo rastro se perdió mientras realizaba una excursión en un sector cercano a páramos y cascadas de difícil acceso.

El estudiante ya completa más de 48 horas desaparecido en zona del Páramo de Santurbán jurisdicción del municipio de Santa Bárbara, mientras participaba en una salida académica de biología.

Según versiones entregadas por la comunidad de la zona, “el joven se encontraba junto a otros seis estudiantes cuando decidió apartarse del grupo para continuar el ascenso hacia una zona más alta del páramo y desde entonces se desconoce su paradero”.

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Janet Tarazona, de la comunidad cercana al sitio donde estuvieron los estudiantes relató las complejas condiciones en las que se desarrolla la búsqueda del joven, contó que el frío extremo, la falta de señal y la difícil topografía del terreno ha complicado la búsqueda.

Según narró Janet, durante la noche organizaron dos grupos para intentar ubicar al joven utilizando pólvora como señal sonora en medio de la montaña. “Quemamos tres, pero el otro grupo no escuchó nada”, aseguró que caminaron durante cerca de 40 minutos entre la oscuridad y las bajas temperaturas.

Algunos jóvenes permanecieron en la zona mientras otros descendieron al municipio para buscar más elementos de apoyo. Sin embargo, las condiciones climáticas obligaron a suspender parcialmente la búsqueda nocturna.

“Pensamos que por el frío él estaba resguardado”, expresó Tarazona, quien además manifestó preocupación por la posibilidad de que el estudiante sufra hipotermia debido a las temperaturas extremas del sector.

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La búsqueda se concentra en una zona montañosa ubicada a cerca de 2.900 metros de altura, rodeada de ríos, charcos y cascadas, lo que ha dificultado el desplazamiento de los rescatistas.

“Pobre muchacho”, repitió en varias ocasiones Janet Tarazona, reflejando la preocupación que existe entre familiares, amigos y habitantes de la región por el paradero del joven excursionista.

Este domingo continuaron las labores de búsqueda con apoyo de organismos de emergencia, integrantes de la Defensa Civil y habitantes de la zona.