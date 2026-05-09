Sogamoso y Paipa decretan Ley Seca para el Día de la Madre

En los municipios de Paipa y Sogamoso, Boyacá, habrá Ley Seca por la celebración del Día de la Madre.

Sogamoso

Las autoridades de Sogamoso y Paipa anunciaron la implementación de la Ley Seca durante la celebración del Día de la Madre, con el objetivo de prevenir hechos de violencia, especialmente intrafamiliar, en estas fechas que históricamente han sido críticas en materia de seguridad.

El alcalde Mauricio Barón Granados confirmó que la restricción regirá desde la madrugada de este domingo 10 de mayo.

“Hemos tomado la decisión de implementar la herramienta de la Ley Seca para el domingo. Infortunadamente, estas fechas en Colombia son de las más violentas. Desde que iniciamos el gobierno hace dos años hemos aplicado esta medida y nos ha sido muy benéfica: hemos reducido a cero la violencia intrafamiliar en esas fechas”, señaló el mandatario.

Según Barón, la ciudadanía ya está acostumbrada a esta restricción y la recibe de manera positiva, pues ha demostrado ser efectiva para garantizar la tranquilidad en la comunidad.

“Era un día que debía ser lo contrario, un día de compartir en familia. Si debemos hacerlo alejados del alcohol para estar en paz, esa es nuestra responsabilidad como mandatarios”, agregó.

La medida comenzará a regir este domingo desde la 1:00 de la mañana y terminará el lunes 11 de mayo a las 6:00 a.m.

Paipa también se une a esta medida

En Paipa, el alcalde Germán Ricardo Camacho decretó la Ley Seca tras un requerimiento de la Procuraduría, debido a los altos índices de violencia intrafamiliar registrados en el municipio durante esta fecha.

“Nosotros acatamos un requerimiento que nos hace la Procuraduría, entendiendo que desafortunadamente Paipa está entre los municipios con más alto índice de violencia en esta fecha del Día de la Madre. Es absurdo que una fecha tan especial, que debería ser de ambiente familiar y de reconocimiento a las madres, termine siendo una de las más violentas. Esperamos que, independientemente de la Ley Seca, el comportamiento de la gente esté a la altura”, manifestó Camacho.

La medida comenzará el domingo 10 de mayo a las 2:00 de la mañana y se extenderá hasta el lunes 11 al mediodía. Inicialmente se había contemplado iniciar desde el sábado en la tarde, pero se decidió ajustar el horario para no afectar de manera significativa la dinámica económica de bares y establecimientos nocturnos.

“Entendiendo también la dinámica económica, mirando con los comerciantes, decidimos decretar esta ley seca desde el domingo y no desde el sábado que era el día que habíamos contemplado sacar esta medida”, añadió el mandatario.

El Día de la Madre es considerado por las autoridades como una de las jornadas más violentas del año en Colombia, principalmente por el consumo excesivo de alcohol y las riñas familiares. Por ello, varios municipios del país han optado por decretar la Ley Seca como estrategia preventiva.

Las administraciones locales de Sogamoso y Paipa reiteraron su llamado a la ciudadanía para que la celebración se viva en paz, con unión familiar y respeto, alejados del licor y la violencia.