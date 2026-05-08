Tunja está a la espera de la convocatoria para elecciones atípicas

El gobernador de Boyacá Carlos Amaya debe definir la fecha para la realización de las elecciones atípicas en Tunja.

Tunja

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el proceso electoral en Tunja depende de la expedición del decreto de convocatoria por parte del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, quien tendría plazo hasta el próximo lunes 11 de mayo para emitirlo, si se quiere que las elecciones atípicas se realicen el domingo 5 de julio.

La registradora delegada para Boyacá, Diana Carolina Sanabria Rendón, explicó que actualmente se encuentran a la espera de la decisión del mandatario departamental para iniciar la organización del calendario electoral.

“El señor gobernador tiene la fecha, ellos lo acuerdan y ya se emite el decreto. Esa decisión debe tomarse en conjunto con el registrador nacional, el doctor Hernán Penagos Giraldo. Digamos que se tiene que decir que el 11 de mayo máximo el señor gobernador decreta estas elecciones y así se podrían llevar a cabo el 5 de julio o así en sucesivo el tiempo que se determine por parte de la Gobernación”, señaló.

Calendario electoral : La Registraduría requiere al menos 55 días para organizar el proceso, incluyendo inscripción de candidatos, designación de jueces y demás aspectos logísticos.

: La Registraduría requiere al menos para organizar el proceso, incluyendo inscripción de candidatos, designación de jueces y demás aspectos logísticos. Inscripción de candidatos : Se estima un periodo de 15 días para que partidos políticos entreguen avales y formalicen las inscripciones.

: Se estima un periodo de para que partidos políticos entreguen avales y formalicen las inscripciones. Censo electoral : Se utilizará el mismo que fue empleado en las elecciones presidenciales recientes.

: Se utilizará el mismo que fue empleado en las elecciones presidenciales recientes. Comités de seguimiento: Ya se han adelantado reuniones con la Alcaldía de Tunja para verificar puestos de votación y coordinar la logística.

La terna para ocupar el cargo de alcalde en encargo ya fue definida, pero la elección definitiva dependerá de la convocatoria oficial. De acuerdo con la Registraduría, la decisión debe ser tomada en conjunto entre el gobernador y el registrador nacional, quienes fijarán la fecha exacta de la jornada electoral.

En conclusión, la ciudadanía tunjana permanece a la expectativa de que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, expida el decreto máximo el 11 de mayo, lo que permitiría que las elecciones se realicen el 5 de julio.