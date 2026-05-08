Segundo día de protesta y cese de actividades en la Fiscalía de Cartagena

Por segundo día consecutivo, trabajadores de la Fiscalía Seccional de Cartagena mantienen una jornada de protesta en la sede ubicada en el barrio Crespo, en rechazo a las condiciones de infraestructura que, según denuncian, afectan gravemente el desarrollo de sus labores.

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La manifestación, da continuidad al cese de actividades iniciado el jueves 7 de mayo, con el que funcionarios buscan llamar la atención de las directivas nacionales sobre el deterioro de las instalaciones y lograr soluciones inmediatas.

La principal exigencia de los trabajadores es la instalación de un nuevo sistema de aire acondicionado, al asegurar que actualmente laboran en oficinas con temperaturas extremas, calificadas por ellos como “hornos”, lo que estaría afectando su bienestar, salud y condiciones mínimas de dignidad laboral.

Los funcionarios aseguran que esta problemática no es reciente y que se viene presentando desde hace cerca de 20 años sin una solución definitiva.

Además del sistema de climatización, los manifestantes denuncian otras deficiencias estructurales y operativas en la sede judicial, entre ellas el mal estado de los baños, fallas en los ascensores, escasez de elementos básicos de oficina y déficit de personal.

Según indicaron, actualmente existe falta de fiscales y de asistentes judiciales, situación que estaría generando sobrecarga laboral y afectando la atención de los procesos judiciales en Cartagena y Bolívar.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía frente a las reclamaciones.