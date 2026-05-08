Se instaló primer periodo de sesiones extraordinarias en el Concejo de Tunja

La alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, se refirió a la instalación del primer periodo de sesiones extraordinarias, las cuales se van a realizar hasta el 24 de mayo. De igual manera, dialogó sobre la ejecución del contrato de mejoramiento de la malla vial, suscrito con la empresa Don Matías por un valor cercano a los 15.000 millones de pesos.

“El Consejo Municipal había citado a una sesión para escuchar a respectivos secretarios encargados en el despacho respecto al avance y a las múltiples quejas e inconformidades de la comunidad que se han venido presentando, la asistencia no fue posible, ya que una de las funcionarias se encontraba incapacitada y estamos en averiguaciones de por qué los otros dos secretarios encargados no asistieron en este momento”, señaló.

Jiménez, expresó que desde el despacho ya se hizo una solicitud de un informe minucioso y detallado a cada uno de los jefes de despacho y de gabinete encargados de este tema, donde se procederá a entregar al consejo municipal de una forma clara toda la información requerida al respecto para dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía.

Finalmente, dejó un mensaje de alivio a la ciudadanía “entendemos la preocupación y vamos a atender todas sus inquietudes de manera clara y transparente. Hay parte de tranquilidad, ya que vamos a actuar en derecho para revisar minuciosamente los informes de supervisión y ejecución de este contrato”.

¿Quién es la alcaldesa encargada?

Con 26 años, es abogada Cum Laude de la Universidad de Los Andes, estudió una segunda carrera, Gobierno de Asuntos Públicos y actualmente cursa una maestría en Gestión Pública. También tiene experiencia en asesoría en Contratación Estatal, Derecho Constitucional y adicionalmente ejerció labores como gestora social en el municipio de Paz de Río, dirigiendo programas de inclusión social.

“Soy una profesional que se preparó con mucha rigurosidad a nivel técnico para servirle a todo un país, me siento profundamente orgullosa de poder estar ejerciendo un cargo de liderazgo público que demuestre que las mujeres también podemos ser líderes y también podemos ser excelentes gestoras públicas. También darle un parte de tranquilidad a la ciudadanía de que se trabajará con muchísima integridad en este corto periodo y que se darán todas las garantías posibles para las elecciones atípicas que se avecinan”, concluyó la mandataria.