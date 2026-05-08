Ratifican sanción contra directivos de la Cámara de Comercio de Tunja por desacato

El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Tunja confirmó la sanción impuesta contra seis integrantes de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Tunja por incumplir el fallo de tutela que ordenó el reintegro de John Jairo Martínez Álvarez a la presidencia ejecutiva de la entidad o a un cargo de igual o superior jerarquía. La decisión ratificó la multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes para Aida Milena Leguizamón Lesmes, José Israel Romero Alvarado, Rafael Humberto Cortés Páez, Euclides Rivera Murillo, Melquicedec Galindo Tovar y Juan Camilo Ojeda Camacho, al considerar que no dieron cumplimiento efectivo a la orden judicial emitida el pasado 13 de abril de 2026.

En el auto conocido este 7 de mayo, la juez Claudia Esperanza Casas Tobito, concluyó que la creación del cargo denominado “Director General Corporativo” no acreditó el cumplimiento del reintegro ordenado mediante tutela. Además, exhortó al juzgado de primera instancia a continuar las actuaciones necesarias para garantizar la ejecución de la decisión judicial.

Dentro del proceso también fue radicado un oficio solicitando el endurecimiento de las sanciones contra los seis miembros de junta, argumentando que persiste el desacato. Las medidas podrían incluir arrestos hasta por seis meses y multas de hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes continúen incumpliendo el fallo.