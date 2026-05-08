MAÍA lanza “Nacimos Ganadores”, un himno de esperanza y orgullo para Colombia

MAÍA sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Nacimos Ganadores”, una propuesta musical que se perfila como un verdadero himno de esperanza y orgullo nacional.

Con una mezcla de ritmos modernos y elementos tradicionales, la artista busca transmitir un mensaje de unidad, resiliencia y confianza en el futuro de Colombia.

El tema, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, se caracteriza por su energía positiva y su letra cargada de motivación.

“Nacimos Ganadores” invita a los oyentes a recordar que, pese a las dificultades, la fuerza interior y la capacidad de superar obstáculos son parte esencial de la identidad de los colombianos.

Durante la presentación oficial de la canción, MAÍA destacó que la canción no solo es un proyecto musical, sino también un manifiesto de optimismo.

“Quiero que cada persona que escuche este himno sienta que tiene la capacidad de levantarse, de luchar y de alcanzar sus sueños”, afirmó la artista.

El videoclip, grabado en escenarios emblemáticos del país, refuerza el mensaje de orgullo y pertenencia, mostrando imágenes de comunidades, paisajes y símbolos culturales que reflejan la diversidad de Colombia.

Con “Nacimos Ganadores”, MAÍA reafirma su compromiso con la música como herramienta de transformación social.

Su propuesta artística busca trascender lo meramente comercial para convertirse en un canto colectivo de motivación.

La artista anunció además que este sencillo será parte de una campaña cultural que recorrerá diferentes ciudades del país, con presentaciones en vivo y actividades comunitarias que promuevan el arte como vehículo de inspiración.

En definitiva, “Nacimos Ganadores” no es solo una canción, sino un llamado a recordar que la verdadera victoria está en la capacidad de creer en nosotros mismos y en el poder de la unión.