FestiArte Femenino celebra 18 años de memoria y empoderamiento artístico en Cartagena

Con el objetivo de consolidar un espacio artístico de memoria y posicionar el liderazgo de la mujer en los procesos sociales, la Fundación Cultural Arcoíris dio inicio a la edición número 18 del Festival de Arte Femenino por la Esperanza y Reconciliación. Este importante encuentro cultural ha logrado fortalecerse en la ciudad tras resultar ganador de la convocatoria Circuito Cultural.

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La agenda del festival para este año incluye una oferta diversa para todos los públicos: funciones de teatro y títeres, jornadas de narración oral, conciertos de música, exposiciones de fotografía y artes plásticas, además de un fuerte componente pedagógico con talleres especializados y el lanzamiento de un libro. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), entidades que apoyan la ejecución de este proyecto con trayectoria en el territorio.

Yolanda Gutiérrez Rosso, directora de la Fundación Cultural Arcoíris y del Festival, señaló: “Nuestro objetivo cuando iniciamos el festival era consolidar un espacio artístico de memoria que involucrara y además se pudiera posesionar la mujer de sus actividades artísticas y sociales.

Es un festival que se ha venido posicionando año tras año, y aunque es difícil por la falta de espacios técnicos en la ciudad, agradecemos a la Alcaldía y al IPCC el apoyo que nos han brindado este año”.

Así mismo, Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena, aseguró que: “Apoyar este festival es reconocer que la mujer es protagonista de la transformación social de nuestra ciudad y que el arte es la herramienta más poderosa para la reconciliación de nuestra gente”.

Por su parte, Shirley Tuñón, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), comentó: “Desde el IPCC nos llena de satisfacción respaldar la edición 18 de este festival, ganador de nuestra convocatoria pública. FestiArte Femenino no solo ofrece una agenda artística de alta calidad con teatro, música y plástica, sino que cumple una función pedagógica vital para la formación de nuevos públicos y la promoción de nuestras tradiciones desde una perspectiva femenina”.

La programación detallada del festival puede ser consultada en las redes sociales de la Fundación Cultural Arcoíris y en los canales oficiales del IPCC. Dentro de la agenda existen actividades académicas y artísticas de acceso libre para la ciudadanía.