Chile inicia deportaciones masivas de migrantes irregulares, algunos con antecedentes penales

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Chile comenzó las deportaciones masivas de migrantes irregulares en su país. El primer vuelo “de muchos”, según el presidente José Antonio Kast, partió este jueves a primera hora, con migrantes de varias nacionalidades, con la gran excepción de los venezolanos.

El vuelo, de la Fuerza Aérea chilena, hizo una escala en Arica, al norte de ese país, para los ciudadanos bolivianos que serán repatriados vía terrestre a su país. Luego de esa parada, continuará a Ecuador y Colombia.

Según la prensa local, el vuelo tiene 40 migrantes que se encontraban en Chile en situación irregular o habían cometido algún tipo de delito en suelo chileno. De los 40, 19 son colombianos, 17 bolivianos y 4 ecuatorianos.

El vuelo fue anunciado la noche del miércoles por el presidente Kast, quien desde su campaña presidencial prometió la deportación masiva de migrantes irregulares.

“Mañana despegará el primer vuelo de muchos, y buses, que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en el país”, informó el mandatario durante su primera cadena nacional desde el Palacio de Cerro Castillo.

Según Kast, “nos entregaron un país con más de 300 mil extranjeros en situación irregular, algunos vinculados al crimen organizado”, lo que ha generado “niveles de violencia no conocidos” en Chile.

Por la política migratoria del presidente, “hay significativamente menos ingresos irregulares que en los últimos cinco años”, según propio mandatario.

“Vamos a sacar de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país”, sentenció.