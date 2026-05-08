Alcalde de Villa de Leyva no aceptó cargos que le imputó la fiscalía

En el Juzgado 52 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá se realizaron las audiencias concentradas contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, investigado por la Fiscalía 74 especializada de la Unidad de Impacto Nacional de la Dirección Especializada contra la Corrupción por los delitos de concusión en concurso homogéneo y sucesivo y prevaricato por acción.

Durante la diligencia, el mandatario no aceptó los cargos y su captura fue legalizada, además de los registros personales autorizados por el juez para Luis Fernando Cárdenas Pico, secretario de Planeación, el Inspector Segundo de Policía, William Yesid Molina García, y un particular con el fin de incautar sus equipos celulares.

Según los elementos materiales de prueba y evidencia física, el 28 de abril de 2026 se recibe una denuncia por parte de la señora María Solarte Daza, representante legal de Inversiones San Jacinto Nelvic SAS, quien asegura que el actual alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, le habría hecho una exigencia económica correspondiente al 20% del valor de la licencia de construcción y urbanismo de $480.000.000.

El juez fijó para el próximo martes 12 de mayo a las 8:30 de la mañana la audiencia en la que se definirá la medida de aseguramiento contra el alcalde y se determinará si esta será intramural o domiciliaria. Mientras avanza el proceso judicial, el mandatario permanece en el búnker de la Fiscalía en Bogotá.