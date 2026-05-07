Lula da Silva tras reunión con Donald Trump: “Él me dijo que no piensa invadir Cuba”

El mandatario brasileño expresó su disposición para ayudar las tareas de diálogo entre Washington y La Habana. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, le dijo durante su reunión en la Casa Blanca que no planea invadir Cuba.

“Si lo que dijo la traducción es correcto, él me dijo que no piensa invadir Cuba. Eso lo escuché de la intérprete”, explicó Lula en una rueda de prensa en la embajada brasileña en Washington tras un encuentro de tres horas con Trump.

Durante el encuentro, Lula le dijo a Trump que está “plenamente a su disposición” si “necesita ayuda” para abordar la situación en Cuba.

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“Cuba quiere dialogar y encontrar una solución para poner fin a un bloqueo que nunca dejó a Cuba ser un país libre desde la victoria de la revolución”, expresó el líder brasileño, quien criticó que la isla sufre “el bloqueo más longevo de la historia de la humanidad”.

¿Cómo fue la reunión?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el encuentro con Lula da Silva “transcurrió muy bien”.

“Hablamos de muchos temas, entre ellos el comercio y, concretamente, los aranceles. La reunión transcurrió muy bien”, escribió Trump en la red social Truth Social tras el encuentro, que se celebró a puerta cerrada.

La visita de Lula a la Casa Blanca,que incluyó un almuerzo, se extendió por más de dos horas.

Brasil mantuvo el pulso arancelario de Trump el año pasado, hasta que Washington levantó parte de esas tasas aduaneras al gigante sudamericano, por la presión inflacionaria en rubros como el café o la carne de res.

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Washington ha manifestado su interés en los yacimientos brasileños de tierras raras, y la empresa aeronáutica brasileña Embraer tiene en Estados Unidos uno de sus grandes mercados, que busca mantener sin trabas arancelarias.

Choques previos

La reunión, la primera entre Trump y Lula en la Casa Blanca, ha estado precedido por las críticas de Brasil a la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela, las presiones sobre Cuba y la guerra de Irán.

Tras el arresto de Maduro, Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero en Cuba, que ha agravado la crisis económica y social de la isla, y Trump declaró recientemente que “tomará el control” de ese país “casi de inmediato”, además de que trasladará a la zona el portaaviones USS Abraham Lincoln.

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, consideró en redes sociales que Trump “eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes” y que, en consecuencia, “la comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU., determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico”.

Cuba denuncia un intento genocida

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo ver una “intención genocida” en la decisión del Gobierno de Estados Unidos de sancionar al conglomerado empresarial del ejército (Gaesa), a su directora y a la empresa minera mixta Moa Nickel.

“Con las medidas adicionales de castigo colectivo anunciadas hoy contra Cuba, el Gobierno de EEUU confirma su intención genocida contra la nación cubana”, escribió el mandatario en sus redes sociales sin mencionar específicamente esas empresas.

El jefe de la diplomacia cubana señaló, además, que esas acciones “despejan toda duda sobre la falsedad de los pretextos de EEUU para agredir” a la isla caribeña.