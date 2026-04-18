Lula pide al Consejo de Seguridad una reunión para parar la “locura de guerra” en Irán

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió a Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido que “cumplan sus obligaciones de garantizar la paz en el mundo” y convoquen una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para que “paren esa locura de guerra” en Irán.

“De este encuentro quiero decir al presidente (Donald) Trump, al presidente Xi Jinping y al presidente (Vladimir) Putin, a (Emmanuel) Macron y al primer ministro británico, que son los cinco miembros del Consejo de Seguridad, que cumplan sus obligaciones de garantizar la paz en el mundo; convoquen una reunión y paren esa locura de guerra porque el mundo no soporta más”, dijo Lula en el cierre de la Global Progressive Mobilisation en Barcelona.

Además, aseguró que Brasil no tiene la riqueza ni los buques de guerra de Estados Unidos, pero le mandó un mensaje a Trump: “yo no quiero guerra, lo único que quiero decirle es que aunque yo sea pobre, tenemos el carácter, la honestidad y la decencia de respetar los derechos de todos”.

El brasileño comenzó su discurso en el cierre del foro en Barcelona agradeciendo al coanfitrión, a su “querido” Pedro Sánchez, “por el hecho de que tuvo la valentía de no permitir que los aviones de guerra de EEUU aterrizaran aquí y salieran de aquí para bombardear Irán”.

Y, aunque acabó fundido en un abrazo con el presidente del gobierno español, tuvo también palabras de crítica a España y la UE, al apuntar que Brasil medió junto a India y Turquía para lograr un acuerdo para que Irán no enriqueciera uranio en 2010, que la UE y EEUU no aceptaron.

“Cuando publicamos el acuerdo imaginé que nos iban a elogiar porque Irán no iba a enriquecer uranio. ¿Qué paso? Que la UE y EEUU no aceptaron el acuerdo, y ahora están aquí de nuevo difundiendo la idea de que Irán está construyendo una bomba atómica”, criticó.

Lula llamó también a luchar contra la extrema derecha en todos los campos, incluso en el de internet, un nuevo “campo de batalla”: “disputar las redes virtuales es una tarea ineludible (…) La extrema derecha grita, miente y ataca, no podemos tener miedo de hablar más alto y con mucha responsabilidad”.

Además, pidió “elegir la igualdad” y “estar siempre del lado del pueblo” y no tener “miedo de contraponer argumentos”.

“Nuestro error es no apuntar con el dedo a los verdaderos culpables: un puñado de multimillonarios que concentra la mayor parte de la riqueza mundial. Ellos quieren que las personas crean que cualquiera puede hacerlo, alimentan la falacia de la meritocracia pero patean la escaleras para que otros no tengan la misma oportunidad de subir. Ellos pagan pocos impuestos o nada, pisan a los trabajadores y destrozan la naturaleza”, acusó el mandatario brasileño.