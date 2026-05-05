China reafirma su “firme” apoyo a Cuba tras las últimas sanciones “unilaterales” de EE.UU.

El Gobierno chino reafirmó este martes su “firme” apoyo a Cuba en la “defensa de su soberanía y seguridad nacionales”, días después de que el Gobierno estadounidense redoblase sus sanciones contra la isla, un movimiento que Pekín ha tachado de “unilateral” e “ilegal”.

Un portavoz de la Cancillería china manifestó en un comunicado que Washington ha intensificado “aún más” la imposición de “sanciones unilaterales ilegales” contra Cuba, lo que vulnera “gravemente el derecho del pueblo cubano a la supervivencia y al desarrollo” y “viola seriamente los principios básicos de las relaciones internacionales”.

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“China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales, se opone resueltamente a cualquier injerencia en sus asuntos internos, e insta a la parte estadounidense a poner fin de inmediato al bloqueo y las sanciones contra Cuba, así como a cualquier forma de coerción y presión”, subrayó el vocero.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, incrementó el viernes pasado sus sanciones contra Cuba, con medidas que apuntan a los pilares de su economía, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

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Washington mantiene desde enero pasado un bloqueo de petróleo sobre la isla, mientras que Trump y otros altos cargos de su Gobierno han defendido en varias ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en el país caribeño.

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