Líder comunal atacado en la vía Cúcuta-El Zulia ya había sido amenazado

Norte de Santander.

El presidente de la Junta de Acción Comunal del casco urbano de San Cayetano, Ciro Toloza, reveló que ya había sido víctima de amenazas y situaciones intimidatorias antes del ataque armado en el que resultó herido sobre la vía entre Cúcuta y El Zulia.

El líder comunal relató a Caracol Radio que el hecho ocurrió cuando se dirigía hacia su vivienda y fue interceptado por hombres armados en el sector de Urimaco.

“Dos motos con cuatro hombres armados se me pegaron. Una de las motos se me atravesó y el parrillero me apuntaba con una pistola mientras me decía que detuviera la moto”, contó.

Toloza aseguró que, en un descuido de los atacantes, aceleró para intentar escapar, pero metros más adelante nuevamente fue alcanzado y recibió varios disparos, uno de los cuales lo impactó.

“Logré llegar hasta el puesto de control de la entrada de El Zulia, donde informé que iba herido y de ahí me dirigieron al hospital”, explicó.

El dirigente comunal indicó que permanece bajo observación médica, aunque confirmó que el proyectil no comprometió órganos vitales.

Además, reveló que no era la primera vez que enfrentaba situaciones de riesgo. Entre 2020 y 2022 recibió amenazas para abandonar el municipio de San Cayetano.

“Tuve llamadas donde me decían que me fuera del pueblo”, afirmó.

Recordó otro episodio ocurrido hace aproximadamente un año y medio, cuando hombres armados interceptaron su camino en el sector conocido como La Ye del Indio.

Frente a esta situación, hizo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en la vía entre Cúcuta y El Zulia, corredor donde, según señaló, se han registrado robos y hechos violentos de manera reiterada.

“Se necesita más presencia y controles en ese sector porque ya han pasado varios casos por la oscuridad y la inseguridad que hay en esa vía”, manifestó.