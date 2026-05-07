Violencia escolar enciende alertas en instituciones educativas de Norte de Santander

Norte de Santander.

El reciente caso de violencia registrado a las afueras de la Institución Educativa Colegio San José de Cúcuta volvió a poner sobre la mesa la preocupación por el deterioro de la convivencia escolar en Norte de Santander.

Luego de que se conociera un video en redes sociales donde se evidencia una riña entre dos estudiantes y la posterior agresión de un adulto contra uno de los menores, desde el sector educativo advirtieron que este tipo de situaciones cada vez son más frecuentes y requieren una atención integral.

Leonardo Sánchez, presidente de Asinort, señaló en Caracol Radio que, aunque los conflictos entre estudiantes suelen presentarse en distintos entornos escolares, la participación de adultos agrava considerablemente este tipo de hechos.

“Cuando participa un adulto, el conflicto ya pasa a ser de mayor atención”, afirmó.

El dirigente sindical explicó que las instituciones educativas cuentan con manuales de convivencia y rutas de atención para abordar este tipo de situaciones, pero insistió en que hace falta mayor acompañamiento psicosocial dentro de los colegios.

“Se requiere mucho psicoorientador, mucho psicólogo en los establecimientos educativos. Hoy las instituciones adolecen de ese personal”, manifestó.

Sánchez aseguró que la convivencia escolar no solo depende de las directivas o docentes, sino también del entorno familiar y social que rodea a los estudiantes.

“Todo esto refleja problemáticas que vienen desde tiempo atrás, como la intolerancia, el desempleo y las dificultades sociales que vive la región”, indicó.

Además, recordó que en los últimos años ya se han presentado situaciones similares en otras instituciones educativas de Norte de Santander, lo que evidencia una preocupación creciente frente al manejo de conflictos entre estudiantes y familias.

Desde Asinort hicieron un llamado a fortalecer las escuelas de padres, promover el diálogo y evitar que las diferencias entre menores terminen trasladándose a escenarios de violencia fuera de los planteles educativos.