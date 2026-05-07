Alertan aumento de jóvenes muertos en accidentes de tránsito en Cúcuta

Cúcuta.

La creciente accidentalidad en Cúcuta sigue generando preocupación entre distintos sectores de la ciudad, especialmente por el aumento de jóvenes involucrados en siniestros viales fatales.

Así lo advirtió Hugo Santiago, veedor de tránsito y movilidad, quien aseguró a Caracol Radio que la ciudad está perdiendo a gran parte de su población joven por cuenta de accidentes relacionados, en muchos casos, con exceso de velocidad, imprudencia y falta de formación vial.

“Lastimosamente se está perdiendo nuestra juventud por la siniestralidad”, afirmó.

Según explicó, uno de los factores que más preocupa es que muchos jóvenes conducen motivados por emociones y conductas de riesgo, sin dimensionar las consecuencias.

“Quienes mostrarse, buscan adrenalina y terminan convirtiendo las vías en escenarios peligrosos”, señaló.

El veedor también cuestionó la preparación que reciben algunos conductores antes de obtener la licencia de conducción, asegurando que existen fallas en los procesos de formación.

“Aquí muchas veces entregan licencias de manera rápida, sin una formación adecuada sobre normas y responsabilidad vial”, indicó.

Otro de los puntos señalados fue el deterioro de varias vías de la ciudad, situación que, según dijo, también estaría influyendo en el aumento de accidentes.

“Hay sectores con huecos y vías en mal estado. Muchos conductores intentan esquivarlos a alta velocidad y ahí terminan ocurriendo los siniestros”, explicó.

Además, consideró que en Cúcuta hacen falta espacios adecuados para prácticas de motociclismo y maniobras controladas, teniendo en cuenta que algunos jóvenes realizan este tipo de actividades en plena vía pública.

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la educación vial, mejorar la infraestructura y aumentar las acciones preventivas para frenar el incremento de accidentes que se registra en la ciudad.