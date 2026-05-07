Israel y Líbano se reunirán en Estados Unidos mientras se espera propuesta iraní

Líbano e Israel celebrarán una nueva ronda de conversaciones en Washington la próxima semana, según confirmó un funcionario estadounidense. Esta conversación ocurrirá en medio de continuos ataques de las fuerzas israelíes contra el movimiento proiraní Hezbolá a pesar del alto al fuego.

Por su parte, Estados Unidos continúa esperando la respuesta de Teherán a su última propuesta para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio y permita reabrir el estrecho de Ormuz, crucial para el transporte de hidrocarburos.

Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense, que pidió el anonimato, indicó que la nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano tendrá lugar el 14 y 15 de mayo.

En contexto: Nuevas conversaciones entre Líbano e Israel en Washington serán el 14 y 15 de mayo

Será el tercer encuentro de este tipo en estos últimos meses entre ambos países, que siguen técnicamente en estado de guerra y no tienen relaciones diplomáticas.

Acuerdo de paz factible

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que un acuerdo de paz entre ambas partes era “perfectamente factible”, e insistió en que Hezbolá era el escollo, y no cualquier otra cuestión entre los dos gobiernos.

Líbano se vio arrastrado al conflicto en Oriente Medio cuando Hezbolá, un movimiento apoyado por Teherán, lanzó cohetes contra Israel en represalia por la muerte del guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en los bombardeos israeloestadounidenses.

Un alto al fuego entre Israel y Líbano, que incluye a Hezbolá, fue prorrogado después de la última ronda de conversaciones en Washington, pero eso no impidió que Israel continuara con su campaña de bombardeos contra el movimiento islamista, que a su vez reivindicó ataques contra las fuerzas israelíes que ocupan algunas partes del sur de Líbano.

El estrecho sigue bloqueado

La guerra en Oriente Medio, desatada por el ataque el 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó represalias de Teherán en varios países de la región y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta comercial estratégica por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas licuado consumidos a nivel mundial.

Unos 1.500 buques y sus tripulaciones, de unos 20.000 miembros en total, permanecen “atrapados” en el Golfo debido al bloqueo, informó en Panamá el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

Lea también:Líbano e Israel extienden por tres semanas cese al fuego

Trump lanzó el lunes una operación naval para escoltar a los buques comerciales bloqueados y forzar la apertura del estrecho, pero la interrumpió horas después, alegando avances en las negociaciones con Irán.

“Hemos mantenido conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas, y es muy posible que lleguemos a un acuerdo”, declaró Trump el miércoles. Pero, como ha hecho otras veces, amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán si se niega a aceptar sus condiciones.

Según el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqai, la propuesta estadounidense está “en estudio” y Teherán comunicará “sus puntos de vista” a Pakistán.

Pero en Irán, muchos son escépticos respecto a las conversaciones.

“Ningún bando en estas negociaciones es realmente capaz de alcanzar un acuerdo”, declaró Shervin, un fotógrafo de 42 años, a periodistas de la AFP en París.

“Este es otro de los juegos de Trump; si no, ¿por qué están enviando tantos buques de guerra y fuerzas militares a Irán?”