Nuevas conversaciones entre Líbano e Israel en Washington serán el 14 y 15 de mayo

Líbano e Israel celebrarán una nueva ronda de conversaciones el 14 y 15 de mayo en Washington para buscar un acuerdo de paz, a pesar de un nuevo ataque israelí contra Hezbolá, informó el jueves un funcionario estadounidense.

El ataque perpetrado en la madrugada del miércoles causó la muerte de un alto mando de Hezbolá, e Israel ha afirmado que seguirá con sus enfrentamientos contra el grupo respaldado por Irán a pesar del alto el fuego vigente en Líbano.

Las conversaciones de la próxima semana serán las terceras entre Israel y Líbano.

“Habrá conversaciones entre Líbano e Israel el jueves y el viernes de la próxima semana en Washington”, dijo un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

Los ataques israelíes en Líbano han causado de más de 2.700 muertes desde el 2 de marzo. Decenas de estas víctimas fatales se han registrado desde el 16 de abril, día en que entró en vigor el alto el fuego.

En las últimas conversaciones, celebradas el 23 de abril, ambas partes se reunieron en la Casa Blanca con Donald Trump, quien anunció una prórroga de tres semanas del alto el fuego.