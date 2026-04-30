¿Israel está imponiendo en el Líbano el mismo modelo de guerra con Gaza?

Ben Saul, relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y lucha contra el terrorismo habla sobre los ataques de Israel en el Líbano que dejan varios muertos pese al alto al fuego.

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En referencia a la manera que está actuando Israel en el Líbano, Saul fue enfático en mencionar que ciertamente está usando fuerza militar ilegal a gran escala. “Ha desplazado a más de un millón de personas, en el sur del Líbano está sacando a la población del sur para crear una especie de zona de seguridad, es una especie de ocupación que han hecho en esa zona, y no saben cuánto tiempo pueda durar eso, eso es una acción ilegal”.

¿Lo único que puede parar a Netanyahu es Trump?

Según señala el relator, la ONU está paralizada porque las naciones con gran poder usan su poder de veto. En el caso de Estados Unidos, se ha vetado para proteger a Israel.

De hecho, dijo que ha habido más de seis resoluciones para un cese al fuego que han sido vetadas dentro de la ONU. Además, “el presidente Trump dice ser creador de paz y culpa a la ONU por no poder controlar las guerras”.

Sin embargo, Ben Saul alega que es la fuerza del veto de Estados Unidos la que ha limitado la posibilidad a la ONU de poder parar estas guerras. Entonces “lo que está haciendo Israel solo puede ser parado desde adentro de esa nación, por la gente, eligiendo otro gobierno que no permita este tipo de actividades, o Estados Unidos si deja de proteger a Israel, porque hasta el momento son los que han dado esta protección política, dinero, armas y han llenado a Israel pues de esa posibilidad de llevar a cabo estas actividades”.

¿Los ataques al Líbano podrían considerarse crímenes de guerra?

“Los ataques de Israel son ilegales en muchos niveles, violan los códigos de las Naciones Unidas, Hezbolá también ha enviado ataques que también son ilegales, pero para mí no es proporcional. La forma en la que han respondido no puede ser adjudicado a defensa propia según la ley internacional (...) Los ataques durante los desplazamientos arbitrarios no son justificados y esos serían considerados crímenes de guerras bajo la ley internacional”, dijo.

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¿Israel está buscando ampliar el territorio del Estado hacia el futuro?

“Lamentablemente Israel ha tenido una agenda de expansión territorial históricamente, pero también en años recientes, ha anexado parte del territorio que se le había dado a los palestinos, parte del West Bank, parte del territorio de Gaza, han tomado parte del territorio en Siria, ahora está reocupando una parte del Líbano que históricamente habían ocupado en los años 80, están creando territorios de seguridad en países vecinos”, dijo, alegando que Israel pretende prevenir ataques creando estas zonas de seguridad, pero reitera que eso es ilegal bajo la ley internacional.