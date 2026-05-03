Aumentan a 2.679 los muertos y 8.229 heridos por ataques israelíes en Líbano desde hace dos meses

-FOTODELDÍA- Beirut, 15 nov (EFE).- El Ejército israelí bombardeó este viernes el sur de Beirut, un bastión del grupo chií libanés Hizbulá conocido como el Dahye, después de ordenar a los residentes evacuar la zona y entre una oleada de ataques en el Líbano que han dejado al menos 43 muertos en las últimas horas. EFE/ Wael Hamzeh / WAEL HAMZEH ( EFE )

La cifra de muertos por los ataques israelíes iniciados el pasado 2 de marzo contra el Líbano hasta este domingo aumentó a 2.679, tras contabilizar los 20 fallecidos registrados ayer, y la de heridos ascendió a 8.229.

Así lo anunció el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, perteneciente al Ministerio de Salud Pública libanés, en un escueto comunicado, según reprodujo la Agencia Oficial de Noticias libanesa (ANN), en la que añadió que 1.605 de los fallecimientos, es decir el 15 % del total, son mujeres.

También en la infografia que acompaña al comunicado se apunta que 103 profesionales sanitarios han perecido durante esta ofensiva israelí.

Pese al alto el fuego en vigor, Israel ha intensificado este fin de semana sus acciones contra el sur del Líbano, que además de causar víctimas, ha provocado la destrucción de edificios residenciales completos y graves daños en barrios enteros, en una nueva intensificación de los ataques, aumentando el número de muertos y los desplazamientos forzosos.

Entretanto, el grupo chií libanés Hizbulá ha seguido atacando en respuesta a las tropas israelíes en el sur del Líbano y el norte de Israel.

El pasado 17 de abril entró en vigor una tregua que se prevé que continúe al menos hasta mediados de mayo y que tiene como objetivo avanzar hacia unas negociaciones más en profundidad entre ambos países.

No obstante, el proceso diplomático sigue estancado, y el presidente libanés, Joseph Aoun, insiste en consolidar primero un alto el fuego y detener los ataques israelíes antes de continuar con las reuniones bilaterales entre representantes de Israel y Líbano en Washington, pese a la presión de Estados Unidos.