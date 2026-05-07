El Hospital Regional de Chiquinquirá declara la alerta roja en el servicio de urgencias

En el Hospital Regional de Chiquinquirá hay sobreocupación por indebido uso del servicio de urgencias.

Chiquinquirá

El Hospital Regional de Chiquinquirá enfrenta una crisis sin precedentes en sus servicios de urgencias, tanto en adultos como en pediatría, debido a la alta sobreocupación que obligó a declarar alerta roja hospitalaria.

La gerente de la institución, Juliana Cortazar Murillo, informó que la ocupación en urgencias adultos supera el 380%, mientras que en pediatría supera el 150%, cifras que reflejan un incremento sostenido en la demanda de atención.

“La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá está atravesando por un momento difícil. Tenemos una sobreocupación de más del 381% en urgencias adultos, en urgencias pediátricas estamos cerca al 170% y realmente ha sido una situación que ha venido en aumento y que tiende al alza. Hemos recibido muchas patologías cardiovasculares, insuficiencias cardíacas, dolores torácicos, infartos al miocardio, también patologías urológicas, pero tenemos muchos pacientes psiquiátricos hoy en la entidad, lo que también hace más complicada la atención porque este tipo de pacientes requieren un manejo diferente”, aseguró la gerente.

En lo que tiene que ver con las patologías que se presentan en pediatría están gastroenteritis, fracturas y enfermedades respiratorias asociadas a la ola invernal.

“Adicional que estamos teniendo una situación muy difícil, también hace que esto se complique más debido a que no nos están recibiendo pacientes en mayores niveles de complejidad en otros centros de salud, primero porque están en la misma situación que nosotros y en otras instituciones privadas, también obedece que le han cerrado servicios a muchas EPS con las cuales nosotros tenemos convenio y de los pacientes que hoy tienen en el hospital”, agregó.

El hospital ha reforzado su capacidad con más personal, insumos, equipos y medicamentos. Sin embargo, Cortazar Murillo advirtió que, si la tendencia continúa al alza, la institución podría enfrentar serias dificultades para garantizar la atención adecuada.

La gerente hizo un llamado urgente a la población para que haga un uso racional del servicio de urgencias, priorizando los casos realmente vitales y atendiendo patologías menores en consulta externa o en los primeros niveles de atención.

“Estamos esperando que la población haga un uso responsable, que podamos manejar esta situación y que en los próximos días esta ocupación tienda a la baja”, señaló Cortazar Murillo.