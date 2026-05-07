EEUU investiga operaciones especulativas en petróleo antes de anuncios de Trump sobre Irán.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando al menos cuatro operaciones especulativas en mercados de futuros de petróleo por un valor superior a 2.600 millones de dólares, hechas poco antes de anuncios del presidente, Donald Trump, sobre la guerra en Irán, informó este jueves la cadena ABC News.

Lea también: Lula da Silva visita a Trump para aliviar tensiones en plena campaña de reelección

En estas transacciones, los operadores supuestamente apostaron por una caída en los precios de crudo, algo que sucedió después de mensajes de Trump y del ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, sobre la evolución del conflicto iniciado por EE.UU. e Israel, que ha resultado en el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán como represalia.

La interrupción del tránsito por la vía estratégica de crudo y mercancías, por donde pasaba en torno al 20 % del petróleo mundial, ha disparado los precios de los hidrocarburos y sumido a los mercados en la incertidumbre.

Según fuentes citadas por la cadena estadounidense, funcionarios estadounidenses estarían investigando si estos operadores supuestamente se aprovecharon de información privilegiada que anticipaba caídas en el precio del crudo para posicionarse favorablemente en los mercados de futuros.

La primera de las cuatro operaciones examinadas, de acuerdo con datos del London Stock Exchange Group revisados por la cadena, ocurrió el 23 de marzo, unos 15 minutos antes de que Trump anunciara que posponía los ataques con los que había amenazado a la red energética iraní. En esa transacción, los operadores habrían ganado más de 500 millones de dólares.

La segunda, por un valor de 960 millones de dólares, tuvo lugar el 7 de abril, poco antes de que el mandatario estadounidense informara de un alto el fuego temporal, mientras que la tercera, que ascendió a 760 millones, sucedió el 17 de abril, 20 minutos antes de que Araqchí publicara en redes que el estrecho de Ormuz estaba abierto.

La cuarta apuesta se registró el 21 de abril, 15 minutos antes de que Trump prorrogara indefinidamente la tregua con Teherán para facilitar las conversaciones de paz estancadas después de una primera ronda de diálogo sin resultados. Esta tuvo un valor de 430 millones de dólares.

Estos datos, afirma ABC News, no revelan las identidades de los apostadores ni demuestran de momento que estos se hayan basado en información privilegiada.

El Departamento de Justicia estaría investigando las operaciones junto a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), aunque hasta el momento no ha habido una comunicación oficial sobre la pesquisa.

En abril, un soldado estadounidense que participó en la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero se declaró no culpable en el primer caso conocido de ‘insider trading’ (tráfico de información) relacionado con los mercados de predicciones, que permiten apostar dinero en acontecimientos reales de todo tipo.

Le puede interesar: Marco Rubio viaja a Roma para reconducir la relación con el papa León XIV y Giorgia Meloni

Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, fue acusado de lucrarse en la plataforma de apuestas Polymarket por el presunto uso de información clasificada sobre el operativo secreto.

Escuche Caracol Radio en vivo: