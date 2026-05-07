Disidencias de las Farc usaron a niños como escudos humanos en asonada en Ataco, Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó a través de su cuenta personal en X que las disidencias de las Farc estuvieron detrás de la violenta asonada contra miembros del Ejército y la Policía Nacional, protagonizada por civiles durante un operativo contra la minería ilegal en el municipio de Ataco.

La mandataria seccional aseguró que las disidencias utilizaron incluso a niños como escudos humanos para impedir la operación militar en el sector de Puente Amarillo, en el corregimiento Santiago Pérez.

“Denuncio ante Colombia la acción inhumana, cobarde y vil de las disidencias de las Farc y de todos los que se alimentan del multimillonario negocio ilícito de extracción de oro en Ataco, al utilizar como escudos humanos a la población civil, niños y campesinos en la vía a Las Señoritas y Puente Amarillo, para tratar de torpedear las labores militares y policiales que se desarrollan con contundencia”, escribió en X.

En su publicación, Matiz también confirmó la información suministrada por Caracol Radio sobre los 13 integrantes del Ejército que resultaron lesionados por ataques con piedras y otros objetos durante la asonada.

“Hasta el momento, pese a la intensidad operacional adelantada contra esa depredadora actividad de minería ilegal en Ataco, no existe afectación a la población civil. Sin embargo, un oficial, dos suboficiales y 10 soldados sí han sido agredidos y golpeados”, denunció.

Las autoridades han advertido sobre la presencia del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, facción de Iván Mordisco, el cual cobraría hasta un 15 % por cada gramo de oro extraído de manera ilegal a orillas del río Saldaña y otros afluentes.