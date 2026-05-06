Estudio revela el machismo que afrontan la gobernadora del Tolima y la alcaldesa de Ibagué

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Tolima, Cristián Martínez, se mostró preocupado por los resultados que arrojó un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Tolima sobre violencia contra las mujeres en el ejercicio público.

El estudio analizó los actos de violencia contra dirigentes políticas registrados en el Tolima entre octubre de 2025 y abril de 2026. De los 16 episodios analizados, en siete ocasiones fueron contra la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda.

“Se identificaron ocho mujeres de manera puntual que son las principales víctimas de estas agresiones, y 14 personas que se pueden identificar como presuntos autores de esta violencia”, detalló Martínez.

El coordinador indicó que el estudio muestra que el 52,0 % de las agresiones fueron de tipo psicológico, el 33,3 % de tipo simbólico y otras formas de violencia ascienden al 14,7 %, como la violencia digital.

“Lo preocupante es que las mandatarias Johana Aranda y Adriana Magali Matiz son las que más han sido objeto de estas agresiones, y es preocupante porque ellas se convierten en un referente de otras mujeres que quieren llegar a ocupar estos cargos, pero esto las puede llegar a desmotivar al ver este tipo de violencia”, explicó.

Además de las mandatarias, también se identificaron agresiones contra la alcaldesa de Natagaima, Astrid Pava; la concejal de Ibagué, Silvia Cristina Ortiz; la alcaldesa de Flandes, Judith Gamboa; la representante a la Cámara por el Tolima, Martha Alfonso; y la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Érika Lozano.

“La Ley 2453 es una ley que duró muchos años en discusión en el Congreso. En esta ley se establecen varios tipos de investigaciones y cada uno tiene en su ejercicio unas sanciones. Hay procesos penales que los investiga directamente la Fiscalía General de la Nación”, acotó.

Para el coordinador de la MOE, en el Tolima es evidente el machismo que afrontan las mujeres a diario en el sector público, lo que supone una mayor barrera en comparación con el ejercicio de los hombres.