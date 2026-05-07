Fue encontrado el cuerpo del hombre que se lanzó al rio Combeima de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que tras dos días de búsqueda fue encontrado el cuerpo de Jorge Humberto Barreto Aya de 56 años, ciudadano que se lanzó al rio Combeima el pasado lunes 4 de mayo en el barrio Yuldaima al sur de Ibagué.

En el operativo participaron el Cuerpo Oficial de Bomberos, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil, al final familiares de la víctima ubicaron el cadáver de esta persona cerca al puente de la variante.

“Continuamos con la búsqueda aguas abajo y en horas de la tarde la comunidad nos informó que fue encontrado el cuerpo”, indicó el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil del Tolima.

Precisamente la comunidad inició caminata por la ribera del Combeima haciendo un rastreo. Fueron ellos, quienes dieron aviso a los organismos de socorro sobre el hallazgo.

“Nuestras unidades se encuentra en la parte baja, a borde del río haciendo el embalaje, para hacer la extracción del cuerpo, con maniobra de cuerdas, para ser entregado a la Sijín”, comentó Johann Parra, Bombero Oficial de Ibagué.