Deportes Tolima y la suma de dinero que está ganando por su rendimiento en Copa Libertadores

Deportes Tolima no solo ha tenido una destacada participación deportiva en la Copa Libertadores 2026, sino que también comenzó a consolidar importantes ingresos económicos gracias a sus resultados en el certamen continental.

El conjunto Pijao inició su camino internacional enfrentando a Deportivo Táchira en la fase preliminar. En el compromiso de ida, disputado en territorio venezolano, Tolima consiguió una victoria que le representó un premio económico de $340.000 dólares otorgados por la Conmebol.

Posteriormente, en el partido de vuelta disputado en Ibagué, el club recibió $500.000 dólares por ejercer como local y, además, volvió a sumar otros $340.000 dólares tras quedarse con la victoria. Gracias a esa clasificación a la siguiente ronda, el equipo colombiano aseguró un total de $1.180.000 dólares en esa primera etapa del torneo.

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En la tercera ronda preliminar, Tolima continuó aumentando sus ingresos. El cuadro ibaguereño recibió $600.000 dólares por disputar el compromiso de vuelta como local y otros $340.000 dólares por conseguir la victoria y avanzar oficialmente a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

De esta manera, el club sumó un total de $2.120.000 dólares únicamente en las fases preliminares del campeonato continental.

Ya en la fase de grupos, la Conmebol entrega un incentivo económico de 3 millones de dólares a cada equipo participante por disputar sus encuentros como local. A eso se le añade un premio adicional de $340.000 dólares por cada victoria conseguida en esta instancia.

Hasta el momento, Deportes Tolima ha disputado cuatro partidos en la fase de grupos de la Libertadores 2026, registrando dos victorias, un empate y una derrota. Gracias a esos resultados, el conjunto tolimense ha acumulado $3.680.000 dólares en esta fase del torneo.

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Si se suman las ganancias obtenidas en las rondas preliminares y en la fase de grupos, Deportes Tolima ya acumula un total aproximado de $5.800.000 dólares en premios durante su participación en la Copa Libertadores 2026, una cifra que en pesos colombianos representa $21.726.220 COP importante tanto en lo deportivo como en lo financiero para la institución colombiana.