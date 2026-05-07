Cae en Cali colombiano buscado por INTERPOL por robo de USD 50 mil en Chile

Un ciudadano colombiano requerido mediante circular roja de INTERPOL fue retenido en la ciudad de Cali por agentes de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional.

Se trata de Jesús Yonier Riascos Riascos, solicitado por las autoridades judiciales de Chile por el delito de robo por intimidación, relacionado con un millonario asalto ocurrido en enero de 2025 en la ciudad de Iquique.

Según la investigación de las autoridades chilenas, Riascos Riascos habría participado en un asalto contra una empresa importadora junto a otros hombres y con la presunta complicidad de un trabajador del establecimiento.

“La investigación indica que ingresó al local simulando ser un cliente común. Posteriormente, mediante el uso de armas de fuego, los delincuentes intimidaron y redujeron a las víctimas”, señaló el coronel Alfonso Sanabria, director de la DIJIN Interpol.

De acuerdo con las autoridades, el empleado implicado fingió estar bajo amenaza para facilitar la ubicación exacta del dinero en efectivo, permitiendo el robo de más de 50 mil dólares y otros elementos de valor.

Tras su captura en Cali, el ciudadano fue trasladado a Bogotá y quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación.